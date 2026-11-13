Iván Sevilla 13 NOV 2026 - 13:51h.

El arrestado, de 36 años, fue localizado después de los hechos en la calle Empecinado de L'Hospitalet de Llobregat

Al ser interrogado, el individuo dijo a los agentes que había sustraído las pertenencias de los jugadores en el metro

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BarcelonaSorprendente suceso el que sufrió un equipo de Barcelona hace unos días. Un hombre que fue detenido después se coló en los vestuarios del club para robar móviles y zapatillas de deporte, mientras los futbolistas jugaban.

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat pudo localizar posteriormente al presunto ladrón, en concreto el martes 10 de noviembre a las 21:30 horas cuando el individuo estaba en la calle Empecinado.

Al ser interrogado por los agentes, el sospechoso les dijo que había sustraído todo lo que llevaba en el metro. En su mochila, tenía seis smartphones, cuatro tarjetas de movilidad de la ciudad y una tarjeta de crédito.

Perteneciente a jugadores de la Unión Atlética Horta

También guardaba ahí dentro dos pares de zapatillas de deporte, una de ellas unas botas de fútbol, además de otros materiales del equipo. Pertenecían a los jugadores de la Unión Atlética Horta.

Según detalló la Guardia Urbana, gracias a sus averiguaciones y a la cooperación de las familias de los jóvenes futbolistas, pudieron confirmar que los efectos robados eran de los menores.

El arrestado, de 36 años, lo había sustraído de las instalaciones del club ubicadas en la calle Feliu y Codina del barrio de Horta-Guinardó.