Sara Lago Vigo, 06 NOV 2026 - 14:16h.

Los propietarios recibieron alertas en sus teléfonos y vieron cómo tres individuos encapuchados accedían a la vivienda tras forzar la cerradura

Los ladrones se llevaron dinero, joyas, un ordenador y una Nintendo Switch que la familia había comprado hacía apenas dos meses

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Tres individuos encapuchados y con guantes asaltaron el pasado domingo una vivienda en Santa María, una pequeña localidad próxima a Vilanova dos Infantes, mientras sus propietarios seguían parte de lo que sucedía a través de una cámara de seguridad conectada a sus teléfonos móviles. La familia recibió varias alertas de movimiento en el exterior de la casa y, al consultar las imágenes, descubrió que tres personas estaban intentando acceder al interior. Los ladrones consiguieron entrar tras forzar la cerradura de seguridad y se llevaron dinero en efectivo, joyas, un ordenador portátil y una consola Nintendo Switch.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20.20 horas, cuando María del Carmen Luaces y su marido se encontraban fuera de casa. Habían salido para llevar a un amigo hasta Xunqueira de Ambía y no esperaban que alguien pudiera estar entrando en su vivienda. Fue entonces cuando el teléfono del marido comenzó a recibir continuos avisos de la cámara de vigilancia.

Al revisar las grabaciones, vio a tres personas que subían las escaleras de acceso a la casa. Iban con el rostro cubierto y guantes, y estaban tratando de entrar. La reacción de la pareja fue inmediata. Decidieron regresar a la vivienda y avisar a la Guardia Civil. María del Carmen también llamó a su madre, que suele acercarse por la casa a esas horas, para advertirle de que no fuese porque había personas en el interior.

Reventaron una cerradura de seguridad

Los asaltantes lograron acceder a la vivienda después de destrozar la cerradura de la puerta principal, pese a que se trataba de un sistema de seguridad. La casa cuenta también con una alarma que, según explica la afectad al diario La Región, habría saltado durante el robo. Esto pudo dificultar que los individuos permaneciesen más tiempo dentro del inmueble. Aun así, tuvieron tiempo de registrar varias habitaciones y causar daños en el interior.

Los ladrones no llegaron a revisar todas las estancias, pero sí revolvieron distintas zonas de la vivienda. En algunas habitaciones incluso rompieron las puertas correderas de los armarios. La propietaria todavía no ha podido elaborar un inventario definitivo de lo que falta, aunque ya ha confirmado la sustracción de dinero, joyas, un ordenador portátil y una consola Nintendo Switch.

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La mayor parte de las joyas sustraídas eran piezas de bisutería. Entre los objetos robados se encuentra también la consola de su hijo, que había comprado hacía apenas dos meses.

Sospechan que vigilaron la vivienda antes de entrar

La familia cree que los autores pudieron comprobar previamente si había alguien en casa antes de cometer el robo. En las imágenes de la cámara aparece un vehículo que pasa por delante de la vivienda unos minutos antes del asalto y que reduce notablemente la velocidad hasta casi detenerse. Ese comportamiento ha despertado las sospechas de los propietarios, que creen que el conductor podría estar comprobando si la casa se encontraba vacía.

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El asalto ha dejado también una importante sensación de inseguridad en la familia, especialmente en el hijo de la pareja, de tan solo seis años, que se encontraba con sus padres cuando descubrieron a los intrusos a través de las cámaras.

La noche del domingo, la familia tuvo que reorganizarse para poder descansar. María del Carmen se marchó con el niño a casa de sus padres, mientras que su marido permaneció en la planta baja de la vivienda acompañado por un amigo. La cerradura había quedado inutilizada y la casa no podía cerrarse con normalidad, lo que aumentaba la preocupación tras el asalto.

La Guardia Civil busca identificar a los responsables

La Guardia Civil acudió a la vivienda después de recibir el aviso de los propietarios. Los agentes regresaron el lunes, esta vez acompañados por efectivos de Policía Judicial, para inspeccionar el inmueble y recoger posibles huellas que permitan identificar a los autores.

La familia asegura que no sospecha de ninguna persona en concreto. Aunque en Santa María, un núcleo de alrededor de medio centenar de habitantes, no tienen constancia de otros robos, sí señalan que se produjeron asaltos en localidades cercanas durante esa misma jornada.

Los propietarios confían ahora en que las imágenes de seguridad y las pruebas recogidas en la vivienda puedan ayudar a esclarecer lo sucedido y a dar con los autores del robo.