Los agentes redujeron al asesino en la rampa frente a los vestuarios de la instalación deportiva donde dormían

La Policía vio cómo la mujer asesinada en Gijón era apuñalada por su expareja: ambos dormían en la misma zona y se investigan denuncias previas

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Gijón.Esposado, inmovilizado y tumbado boca abajo mientras tres agentes de Policía Nacional lo reducen para evitar cualquier tipo de ataque. Así detuvieron al asesino de Patricia Covadonga, la mujer de 30 años que fue asesinada a cuchilladas en Gijón por su expareja, ya pasado a disposición judicial.

'Informativos Telecinco' muestra una escena muy tensa, donde los agentes de policía reducen al asesino en las puertas de los vestuarios de un antiguo campo de fútbol de la localidad que lleva años abandonado. Según las primeras informaciones, los propios policías fueron testigo del crimen, ya que vieron cómo el detenido apuñalaba a la fallecida con un arma blanca, un ataque que se investiga como crimen machista y por el cuál los agentes tuvieron que reducir al asesino con el cuchillo en las manos.

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Las imágenes de tensión, donde el asesino que mató a su expareja ya está reducido, tirado en el suelo, esposado por la espalda y siendo totalmente vigilado en la rampa de acceso a los vestuarios por dos agentes de policía. El vídeo es grabado desde el exterior de las instalaciones deportivas, pero se palpa con claridad los instantes de miedo y rápida reacción de los agentes a la hora de coger al criminal.

La víctima y su asesino dormían en la misma zona: unos vestuarios de un antiguo campo de fútbol

Patricia Covadonga, de 30 años, falleció el pasado jueves en Gijón tras ser brutalmente apuñalada hasta en ocho ocasiones por su expareja. Cuchilladas sufridas en el cuello y en el abdomen, lo que provocaron que los servicios de emergencia no pudieran hacer nada para salvarla cuando llegaron a las instalaciones del Club Deportivo Puerto, en el barrio de Jove.

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Además, las investigaciones apuntan a la que la víctima habría sido usuaria de la Casa Malva, el recurso gijonés a víctimas de violencia machista, que no habría garantizado su protección ya que al parecer convivía con su asesino a escasos metros de forma diaria. El detenido, su expareja, tenía varias denuncias interpuestas aunque se desconoce por el momento si procedían por parte de la mujer asesinada u otras víctimas.