La mujer asesinada en Gijón solía pernoctar en los vestuarios del Club Deportivo Puerto, donde presuntamente fue apuñalada

Un hombre mata a su expareja apuñalándola en Gijón: ha sido detenido e investigan el caso como un crimen machista

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La mujer de 30 años asesinada este jueves en Gijón presuntamente a manos de su expareja ha sido identificada por las iniciales C. P. D. L. L. La víctima murió tras recibir ocho puñaladas en el cuello y el abdomen en los vestuarios del antiguo campo de fútbol del Club Deportivo Puerto, en el barrio de Jove.

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto agresor en el mismo lugar cuando todavía estaba apuñalando a la mujer, según fuentes locales. La información disponible apunta a que la mujer habría sido usuaria de la Casa Malva, el recurso gijonés de atención a víctimas de violencia machista.

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El detenido tenía una denuncia previa

C. P. D. L. L. solía pernoctar en los vestuarios del antiguo campo de fútbol del Club Deportivo Puerto, situado en la calle Francisco Eiriz. Se trata de unas instalaciones abandonadas desde 2017 en las que también habría dormido su expareja, un hombre de unos 40 años y origen marroquí, según informa 'El Comercio'.

Sobre el detenido existía una denuncia previa, aunque todavía se desconoce si había sido interpuesta por la propia víctima. Así lo han trasladado fuentes policiales, que no han precisado quién presentó esa denuncia. La investigación, asumida por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), continúa abierta para esclarecer las circunstancias del asesinato.

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Golpes en el exterior y puñaladas en el interior de las instalaciones

Los hechos han ocurrido sobre las 15:40 horas de este jueves 12 de noviembre. La agresión se produjo en las instalaciones deportivas del barrio gijonés de Jove. De acuerdo con la reconstrucción basada en testimonios, el hombre comenzó golpeando a la mujer a las puertas de los vestuarios y posteriormente la arrastró al interior del edificio. Fue allí donde presuntamente le asestó varias puñaladas. Un vecino alertó de lo sucedido y los agentes se desplazaron hasta el lugar pocos minutos después.

La intervención policial se produjo mientras el hombre todavía estaba apuñalando a la víctima, sin que pudieran salvar la vida de la mujer, indican medios como 'El Español'. Hasta las instalaciones se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Portuaria, además de agentes de la UDEV, que se han hecho cargo de las pesquisas. La zona quedó acordonada y el levantamiento del cadáver se produjo alrededor de las 17:30 horas.

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El testigo que avisó a la Policía escuchó los gritos de auxilio y vio cómo la arrastraba al edificio

El vecino que alertó a la Policía afirma que escuchó unos gritos muy fuertes mientras se encontraba en su habitación. Al asomarse a la ventana, vio a la mujer tendida en el suelo y al presunto agresor golpeándola. Así lo ha relatado a 'La Nueva España', donde explicó que la víctima no dejaba de pedir auxilio: "Le vi cómo le estaba pegando en el suelo y cómo la arrastró para dentro del edificio. Ella no paraba de gritar auxilio", contó.

El hombre llamó inmediatamente a los agentes y, mientras hablaba por teléfono, vio cómo el detenido introducía a la mujer en el edificio. Aunque no conocía a la víctima, sí había visto anteriormente al presunto agresor por la zona, que, según explicó, solía caminar con una capucha negra. El testigo, que prefiere mantener su anonimato, reconoció estar muy afectado por lo ocurrido y lamentó no haber podido hacer más para evitar el desenlace.