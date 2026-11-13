El novio de Dana Leonte ingresa en prisión tras el veredicto de culpabilidad por asesinato

Gonzalo Barquilla 13 NOV 2026 - 12:44h.

El magistrado que ha presidido el juicio con jurado contra Sergio Ruiz, el novio de Dana Leonte, ordena su ingreso en prisión

Fiscalía había elevado a 27 años la petición para el novio de Dana Leonte al considerarlo asesinato

Compartir







El magistrado que ha presidido el juicio con jurado contra el novio de Dana Leonte, la mujer de 30 años desaparecida en junio de 2019 en la localidad malagueña de Arenas, ha ordenado su ingreso en prisión tras el veredicto de culpabilidad por asesinato y un delito contra la integridad moral.

Así lo confirma la agencia 'EFE'. El juicio con jurado quedó visto para veredicto este jueves y, tras entregarles el objeto por el que debían deliberar, quedaron aislados tras unas pequeñas explicaciones por parte del magistrado presidente.

Los miembros del jurado han considerado este viernes que el acusado, Sergio Ruiz, es culpable de asesinato porque han apreciado alevosía doméstica y contra la integridad moral con los agravantes de discriminación por razón de género y parentesco. Tras el veredicto, tanto la fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, como la abogada de la familia de Dana Leonte, Antonia Barba, han pedido su ingreso en prisión por riesgo de fuga, que se ve agravado por la posible elevada condena por los delitos que ha sido declarado culpable.

El magistrado acuerda el ingreso en prisión mientras se redacta la sentencia

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado a la web de 'Informativos Telecinco' que el magistrado presidente ha acordado el ingreso en prisión provisional de Sergio Ruiz a petición de las acusaciones, mientras se redacta la sentencia, que todavía no ha sido dictada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La decisión busca evitar el riesgo de fuga ante la elevada condena que se prevé que va a afrontar, ya que las acusaciones han solicitado penas de entre 22 y 27 años de cárcel. Las mismas fuentes precisan que se trata de una medida que puede adoptarse en este momento procesal y que "no es inusual". Ruiz ya estuvo nueve meses en prisión provisional tras su detención, después quedó en libertad y ahora vuelve a ingresar en la cárcel tras el veredicto de culpabilidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sergio Ruiz defendió su inocencia al comenzar el juicio, mientras el hermano de Dana le señaló directamente

Sergio Ruiz se declaró inocente a su llegada a la Ciudad de la Justicia el pasado 3 de noviembre, cuando arrancó el juicio con jurado popular por la desaparición y muerte de Dana Leonte. "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia", aseguró ante los periodistas. La defensa, ejercida por el abogado Juanjo Moreno, sostuvo que no existían pruebas directas que acreditasen su responsabilidad y acusó a las partes de haber construido una investigación alrededor de un sospechoso. Por su parte, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, defendió desde el inicio que Dana "fue asesinada por ser mujer" y pidió que su memoria quedase restaurada. La Fiscalía comenzó solicitando 17 años de prisión, aunque el 11 de noviembre elevó su petición a 27 años al modificar la calificación de homicidio a asesinato con alevosía doméstica. Ruiz, que finalmente se acogió a su derecho a no declarar, se enfrentaba también a las acusaciones de la familia y de la Junta de Andalucía.

Uno de los testimonios más contundentes llegó al día siguiente, el miércoles 4 de noviembre, cuando Florín Leonte, hermano de la víctima, señaló directamente al procesado. "Para mí, él es el asesino de mi hermana", manifestó ante el jurado. El familiar explicó que Dana había cambiado desde que comenzó su relación con Sergio, al que describió como una persona muy celosa que quería quedarse a solas con ella. También rechazó que su hermana hubiese abandonado voluntariamente el domicilio y fue tajante al respecto: "Ella nunca se habría ido sin su hija". Florín relató además las distintas versiones que, según su testimonio, le ofreció el acusado sobre la desaparición y contó que vació el bar que regentaba Dana. Otros amigos y conocidos de la joven corroboraron durante la vista los problemas que atravesaba la pareja y relataron episodios de presuntos malos tratos. Una de las pruebas que se examinaron en las sesiones posteriores fue el análisis lingüístico de 36 mensajes enviados desde el teléfono de Dana después de su muerte, cuya autoría una perito atribuyó a Sergio con un 95% de probabilidad.

Dana desapareció en junio de 2019 y Sergio Ruiz fue detenido tres meses después

Dana Leonte desapareció el 12 de junio de 2019 en Arenas, Málaga, cuando tenía 30 años. Las acusaciones sostienen que Sergio Ruiz la asesinó esa misma noche, después de que ella le comunicara que no quería continuar con la relación, y que utilizó un palo de madera para golpearla en la cabeza antes de ocultar y dispersar sus restos. La búsqueda se prolongó durante meses hasta que el 21 de septiembre apareció un primer resto óseo, un fémur, que permitió identificar a la víctima. El 25 de septiembre de 2019, la Guardia Civil detuvo a su pareja, que ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tres días después, el 28 de septiembre.

Sergio Ruiz permaneció en prisión hasta el 30 de junio de 2020, cuando salió en libertad provisional después de abonar una fianza de 8.000 euros que había sido rebajada por la Audiencia Provincial de Málaga. Desde entonces continuó investigado y en libertad provisional hasta la celebración del juicio con jurado popular, que comenzó el 3 de noviembre de 2026 en la Audiencia de Málaga y se prolongó durante diez sesiones. Este viernes 13 de noviembre, el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad por asesinato y un delito contra la integridad moral. Tras conocer la decisión, el magistrado presidente ha ordenado su ingreso de nuevo en prisión provisional mientras se redacta la sentencia.