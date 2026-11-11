El 12 de junio de 2019 la joven le dijo al acusado, que no quería seguir con él y desapareció: este no ha querido declarar en el juicio.

El acusado de asesinar a su novia Dana Leonte mantiene que es inocente: "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto"

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La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, ha elevado a 27 años de cárcel la petición de pena para el novio de Dana Leonte, acusado de presuntamente acabar con la vida de la joven en Arenas (Málaga) en 2019, el cual se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en el juicio y no ha querido responder las preguntas de ninguna de las partes, ni siquiera de su defensa.

La Fiscalía pedía inicialmente 17 años de cárcel por los delitos de homicidio y contra la integridad moral; pero en esta sesión la fiscal ha modificado su escrito de conclusiones para acusar por asesinato en vez de homicidio, al apreciar la alevosía doméstica; por el que ahora pide 25 años de prisión, con las circunstancias que agravan de género y parentesco. Mantiene también el delito contra la integridad moral, por el que pide dos años de prisión; lo que hace en total 27 años de cárcel.

Por su parte, la acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, que dirige la letrada Antonia Barba, ha mantenido su acusación por asesinato, por el que pide 20 años de prisión, y ha añadido el delito contra la integridad moral, al considerar que el procesado ocultó e hizo desaparecer a la víctima y dio a la familia esperanzas cuando ya estaba muerta. Por esto solicita una pena de dos años de cárcel, por lo que en total pide una condena de 22 años.

Las acusaciones y la defensa expondrán este jueves sus informes finales para después elaborar el objeto de veredicto que tendrán que responder los miembros del jurado popular de este juicio, que comenzó la pasada semana.

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El 12 de junio de 2019 la joven le dijo al acusado, que no quería seguir con él

Los hechos sucedieron el 12 junio de 2019. Ese día se produjo una conversación entre ambos por móvil en la que ella le comunicó Sergio, el acusado, que no deseaba estar con él, según han sostenido las acusaciones. Por la noche, supuestamente el hombre, "con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer" y "con la intención de acabar" con su vida, "con un palo de madera golpeó fuertemente la cabeza".

Las acusaciones sostienen que luego la trasladó a otro lugar, supuestamente "la desmembró" y procedió a "esparcir y enterrar los restos" o bien "ocultando el cuerpo sometiéndolo a la intemperie y a la vulnerabilidad de depredadores de la zona". Además, sostienen que limpió con lejía toda la casa y el vehículo utilizado para deshacerse de los restos.

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Florin, el hermano de la víctima, ha indicado que sí le parece "que se va a hacer justicia para mi hermana" y ha dado las gracias tanto a su abogada, Antonia Barca, como a la Fiscalía "porque han trabajado y pueden demostrar que de verdad es un asesinato, como yo he dicho del primer día". Además, ha considerado que el hecho de que el acusado no declare "demuestra que un cobarde y es valiente solamente con las mujeres; a todas sus novias que ha tenido hasta Dana las ha pegado y a mi hermana la ha asesinado".

Según sostiene la fiscal en su nuevo escrito de acusación, consultado por Europa Press, el acusado supuestamente habría dirigido el ataque a la cabeza de la víctima "para asegurar su acción" y añade que "por lo sorpresivo de su acción y por estar amparada y despreocupada la victima de cualquier ataque mortal que se pudiera efectuar en su propio domicilio familiar se ha descartado cualquier acción defensiva de Dana".

Para las acusaciones, el procesado "propició evitar el hallazgo" de los restos al depositarlos en distintos lugares. Al respecto, la fiscal señala que de esta forma "predeterminada" este hombre "ha aumentado el daño moral a las víctimas", lo que justifica ese delito contra la integridad moral; a lo que se añade un "destacado daño social producido por la incesante búsqueda del cuerpo".

El acusado quiso proporcionarse una coartada suplantando los mensajes de móvil de la víctima

Las acusaciones también han venido manteniendo que el acusado se proporcionó una coartada y suplantó a la víctima en mensajes de móviles una vez ya muerta, y han señalado que se han periciado todas las conversaciones mantenidas por el acusado por teléfono, de forma que se ha concluido que se han realizado por la misma persona, "siendo el autor de las referidas conversaciones el hoy acusado en ambos móviles".

Al respecto, este miércoles ha terminado la práctica de la prueba, contando precisamente con una perito judicial especializada en Lingüística que ha estudiado los mensajes de móvil y ha señalado que en 36 de los enviados tras la muerte de Dana, hay un 95% de probabilidad de que los escribiera él y ha aportado detalles y diferencias en la escritura entre ambos. La defensa ha presentado otra perito al respecto que, según esta parte, "ha aclarado perfectamente esa cuestión".

Asimismo, en esta sesión han comparecido guardias civiles de Criminalística y un perito experto en Psicología Forense. Este último ha hecho un estudio encargado por la defensa sobre los restos en el domicilio y en el bate de béisbol, concluyendo que "el hecho violento no estaba corroborado" ni el uso de ese objeto en el crimen; aunque a preguntas de la fiscal ha admitido que su informe lo realizó con el material que había disponible en la causa en diciembre de 2019, cuando la investigación estaba "incipiente", según la fiscal.

La defensa defiende el derecho a no declarar

El acusado se ha declarado inocente en declaraciones públicas, aunque este miércoles en el juicio se ha acogido a su derecho a no responder a ninguna pregunta. Su abogado, Juanjo Moreno, ha asegurado que esto es "un derecho constitucional" y que entienden que era "lo que convenía, habida cuenta de lo que ya pasó en su momento y de las tergiversaciones que hubo por la primera declaración judicial", con preguntas "viciadas".

El letrado ha explicado que en la declaración en instrucción de su cliente "se le estaba preguntando por algo que no existía" sobre la localización de sangre en el lugar de los hechos, "cuando ya se sabía que no había". Al respecto, ha asegurado que en la sesión de este miércoles se ha escuchado "que no había sangre en ningún lado".

Moreno ha asegurado que la modificación de la Fiscalía para pedir más pena le "sorprende" porque entiende que la prueba practicada a lo largo del juicio "viene a determinar que no hubo ningún tipo de descuartizamiento" ni tampoco hallazgo alguno respecto a huesos serrados o cortados, "sino todo lo contrario"; y por tanto "el cambio de la calificación no tiene ningún sentido".

"Yo no tengo que demostrar que mi cliente es inocente, yo lo único que tengo que demostrar es que no ha quedado acreditada su culpabilidad ni su participación en estos hechos", ha dicho el abogado defensor, quien ha vuelto a cuestionar toda la investigación y ha incidido en que "hay que basarse en la evidencia y en lo que acreditan las pruebas científicas, no en meras conjeturas, opiniones y elucubraciones mentales, que es lo que ha habido aquí desde el inicio".