Redacción Galicia Europa Press 15 NOV 2026 - 19:46h.

Los agentes descubrieron que la arrestada ocultaba las joyas enterradas en plantas o en otros lugares de su casa

El valor de las piezas sustraídas, que en parte devolvió voluntariamente la ladrona, supera los 50.000 euros

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A CoruñaUna empleada del hogar fue detenida, según ha informado la Guardia Civil, por robar joyas que escondía en lugares como macetas o un azucarero en unos hechos cometidos en la localidad de Betanzos (A Coruña).

La Benemérita ha precisado que la mujer acusada de un presunto delito de hurto, tras ser arrestada, devolvió voluntariamente parte de lo que había sustraído en una casa, a su propietaria.

El valor de las piezas superaba los 50.000 euros. Fue la propia afectada quien interpuso la denuncia en comisaría por la desaparición de las piezas en un supuesto caso de robo con fuerza.

Tratan de averiguar de dónde proceden otras joyas

Los investigadores pronto concluyeron que la persona responsable tenía que ser alguien del entorno doméstico de la víctima. Así descubrieron que era quien trabajaba en el domicilio realizando diversas tareas.

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Durante el registro a su vivienda, localizaron las joyas que no eran suyas ocultas en diferentes sitios. Por ejemplo, enterradas varias en plantas. La Guardia Civil recuperó la totalidad de lo sustraído a la víctima.

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No obstante, la investigación sigue abierta para tratar de averiguar de dónde proceden otras piezas de alto valor que la arrestada tenía en su poder y que no son de la denunciante.