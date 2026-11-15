Iván Sevilla 15 NOV 2026 - 11:59h.

Tres encapuchados vestidos con monos de trabajo entraron al local para llevarse numerosas joyas expuestas y guardadas

El golpe ocurrió el 28 de octubre cuando los agentes estaban atendiendo y rescatando a heridos del accidente de trenes en Urda

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ToledoSeis personas fueron detenidas por su implicación en el violento atraco a una joyería el 28 de octubre en la localidad de Torrijos (Toledo). Los ladrones aprovecharon el amplio despliegue policial que había por el accidente en Urda.

Numerosos efectivos tanto de Policía como de Guardia Civil estaban en esos momentos atendiendo a heridos por el choque de los dos trenes junto al pueblo toledano, que dejó un total de 69 fallecidos.

Concretamente, a las 13:12 horas de aquel día, tres encapuchados vestidos con monos de trabajo accedieron al negocio. Uno de ellos llevaba una pistola con la que amenazó al dueño nada más entrar.

Así lo captaron las cámaras de seguridad del local. Ese mismo individuo armado golpeó al propietario para que se quedase en el suelo, tras el mostrador, mientras también acudía a intimidar a otra empleada.

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En menos de un minuto, los otros dos sospechosos cogieron todas las joyas expuestas que pudieron y las que estaban guardadas en la caja fuerte antes de huir corriendo del lugar. Uno de ellos incluso se resbaló en su carrera.

El valor total de lo sustraído se estima entre los 300.000 y los 400.000 euros, según ha detallado la Benemérita. Tras el golpe dado, los hombres se marcharon en un vehículo donde les esperaba un cuarto cómplice.

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Un helicóptero de la Guardia Civil los localizó en su huida

Aunque varios vecinos de Torrijos intentaron evitar que abandonaran el pueblo, éstos fueron amenazados de muerte por los asaltantes y tuvieron que dejarlos marchar por miedo a posibles ataques.

Sin embargo, a pesar de tener el foco puesto en el siniestro ferroviario de Urda, la Guardia Civil montó rápido un operativo de búsqueda tras ser avisada del suceso. Un helicóptero del instituto armado resultó clave.

Los agentes del servicio aéreo pudieron localizar el automóvil en el que habían escapado los ladrones y hacerle un seguimiento. Ese turismo también lo habían robado días antes en un municipio de Madrid.

Primero lo detectaron circulando por la autovía A-5. Los individuos que iban dentro con el botín conseguido decidieron meterse en un camino rural y luego dejaron abandonado el vehículo. Intentaron prenderle hasta fuego.

Dos de los arrestados participaron en otro robo en un bingo

Pretendían eliminar posibles huellas y pistas con esa acción incendiaria. No pudieron hacerlo ni tampoco completaron su huida a pie por medio del campo. Los cuatro fueron interceptados por los agentes.

Todos ellos tenían antecedentes policiales. De hecho, a dos se les atribuye igualmente su participación en otro robo cometido en un bingo de Madrid. Formaban parte de una organización criminal desmantelada en otro caso investigado.

Sobre el de la joyería, la Guardia Civil logró identificar a dos mujeres que también estaban implicadas en los hechos. Las detuvieron en El Casar de Escalona (Toledo) al ser sorprendidas con una mochila.

En su interior transportaban parte de las joyas sustraídas en el atraco, con un valor de 60.000 euros. Los otros cuatro integrantes arrestados ya han ingresado en prisión provisional acusados de robo con violencia e intimidación.