Los médicos localizaron los dos objetos metálicos en el colon: eran dos monedas

La familia asegura que las dos monedas se encontraban en el interior de un shawarma comprado en un establecimiento

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Una mujer de 26 años ha tenido que ser operada en Málaga después de que, según denuncia su familia, ingiriese accidentalmente dos monedas que se encontraban en el interior de un shawarma comprado en un establecimiento de la ciudad.

Los hechos, recogidos por Diario Sur, se remontan al pasado 8 de octubre, cuando la joven acudió al local junto a su pareja y su hijo para comprar la cena.

Ingirió dos monedas

La mujer había consumido anteriormente en el mismo establecimiento sin haber tenido problemas. Durante aquella cena, sin embargo, comenzó a notar una textura extraña mientras comía y dejó el shawarma antes de terminarlo. En un primer momento creyó que podía tratarse de algún fragmento duro de la carne. Según el relato de su pareja, no fue consciente de que había ingerido dos objetos metálicos, una moneda de 50 céntimos y otra de 20.

Los problemas aparecieron horas después. Durante la madrugada, la joven comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales y otros síntomas, entre ellos vómitos y presencia de sangre en la orina, según explica su pareja. La familia acudió al Hospital Regional Universitario de Málaga a la mañana siguiente, una vez que pudieron dejar a sus dos hijos pequeños al cuidado de su abuela. La mujer quedó ingresada y fue sometida a distintas pruebas para determinar el origen de los síntomas.

La familia asegura que, después de varias exploraciones, entre ellas pruebas de imagen y una colonoscopia, los médicos localizaron finalmente los dos objetos metálicos en el colon. Para extraerlos fue necesaria una intervención quirúrgica, durante la que se practicó una incisión abdominal y otra en el colon. La operación le dejó una cicatriz con 22 puntos y la paciente permaneció hospitalizada durante más de una semana.

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Ya en casa, la joven continúa recuperándose y, según su pareja, necesita ayuda para realizar buena parte de sus actividades cotidianas y para atender a sus hijos. También sigue una alimentación adaptada mientras se recupera de la intervención. La familia atribuye el origen de todo lo ocurrido a las dos monedas que, según su denuncia, estaban entre la carne y la salsa del shawarma.

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La versión del establecimiento

La familia ya ha iniciado acciones legales contra el establecimiento. Su abogado, Francisco Damián Vázquez, ha presentado una reclamación extrajudicial y ha solicitado abrir un proceso de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo antes de acudir a los tribunales. La posible indemnización todavía no se ha cuantificado y dependerá, entre otros factores, de la evolución de la joven, el tiempo de recuperación y las posibles secuelas. La reclamación podría incluir los gastos médicos, la hospitalización, la intervención quirúrgica y el perjuicio derivado de la cicatriz.

El establecimiento, por su parte, niega que las monedas pudieran haber llegado al interior del shawarma durante su elaboración. Fadime, encargado del negocio, califica el caso de "muy raro" y asegura que la organización del local hace difícil explicar cómo pudieron acabar allí los objetos. El responsable confirma que la mujer realizó una compra ese día y que el negocio ha recibido la reclamación de su abogado, que está siendo estudiada por la gestoría.