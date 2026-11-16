telecinco.es 16 NOV 2026 - 18:40h.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para el acusado de matar de un golpe al responsable de recursos humanos de una empresa en Tarragona

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La Fiscalía pide 24 años de prisión para el acusado de matar de un golpe al responsable de recursos humanos de la empresa de autobuses Plana de Tarragona el 4 de octubre de 2024, cuyo juicio ha empezado este lunes en la Audiencia Provincial de Tarragona.

El juicio se celebra con jurado popular y está previsto que concluya el 27 de noviembre. El suceso tuvo lugar el 4 de octubre de 2024, en torno a las 9:40 horas, en el aparcamiento de la empresa Plana, en el polígono Riuclar de Tarragona.

El acusado, un conductor de autobús de la compañía, había sido citado por la víctima para notificarle una sanción por agredir a otro compañero.

El hombre murió en el hospital

Según fuentes conocedoras de lo ocurrido, nada más llegar, el conductor se dirigió al responsable de recursos humanos y lo golpeó con la mano, lo que provocó que se desplomara en el suelo. Fue atendido por efectivos del Sistemas de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente fue trasladado al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde murió.

La Fiscalía solicita para el acusado 24 años de cárcel por un delito de asesinato mientras que las acusaciones particulares, que representan a los padres y la hermana del fallecido, piden 24 y 25 años, respectivamente. La defensa considera que se trata de un delito de homicidio por imprudencia y pide entre uno y cuatro años de prisión.