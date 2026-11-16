El secuestrador de la concejala de Maracena en 2023 reconoce los hechos y acepta dos años de prisión, pero no irá a la cárcel

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Fin a uno de los episodios más llamativos de la política municipal de los últimos años. El hombre que secuestró en febrero de 2023 a Vanessa Romero, entonces concejala socialista de Maracena (Granada), y la encerró atada de pies y manos en el maletero de su propio coche tras amenazarla con una pistola simulada ha reconocido este lunes los hechos y ha aceptado una condena de dos años de prisión.

El acuerdo alcanzado entre las partes ha evitado la celebración del juicio y permitirá al condenado no ingresar en la cárcel, ya que la Audiencia de Granada ha suspendido la pena durante cuatro años, condicionada a que no vuelva a delinquir.

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Vanessa Romero había trasladado su intención de poner fin cuanto antes al proceso judicial para intentar dejar atrás lo ocurrido. La conformidad ha rebajado de ocho a dos años la pena de prisión que se solicitaba inicialmente para el acusado por el delito de detención ilegal. También ha aceptado una condena de seis meses de multa, fijada en 1.080 euros, por un delito de lesiones psíquicas. A ello se suma una indemnización económica que ya ha abonado y cuya cuantía las partes han pactado no revelar, así como la prohibición de comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 300 metros de ella durante ocho años.

Un secuestro que sacudió la política de Maracena

Los hechos se remontan al 21 de febrero de 2023. El condenado, que entonces era pareja sentimental de la alcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, abordó a Vanessa Romero cuando se encontraba en su vehículo y consiguió que le llevara con ella. Una vez dentro, la amenazó con una pistola simulada, la ató de pies y manos y la introdujo en el maletero. La llevó hasta un garaje de Armilla, donde la dejó encerrada. La concejala consiguió escapar y pedir ayuda a unos viandantes.

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El secuestro provocó una enorme conmoción en el municipio granadino y adquirió una dimensión política después de que trascendiera que Romero, que había sido responsable de Urbanismo, mantenía discrepancias con el gobierno municipal. La exconcejala había denunciado presuntas irregularidades en la concesión de licencias a una gasolinera y aseguraba haber recibido presiones para autorizar su actividad. El día de los hechos, los agentes encontraron en el maletero de su coche 15 carpetas y 17 documentos municipales que había sacado del Ayuntamiento.

La derivada política y urbanística del secuestro

La investigación también puso el foco en la posibilidad de que el secuestro hubiera sido instigado por responsables políticos del municipio. Berta Linares y el entonces secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, llegaron a estar investigados en una pieza separada por su posible participación como inductores, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía terminó archivando las actuaciones contra ambos.

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El caso tuvo importantes consecuencias políticas en Maracena, donde la polémica coincidió con la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023. Ahora, más de tres años después de que Vanessa Romero fuera secuestrada, el acuerdo alcanzado en la Audiencia de Granada pone fin al procedimiento contra el autor material de los hechos.