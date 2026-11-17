Claudia Barraso 17 NOV 2026 - 18:31h.

Andrea Sánchez Antelo había conseguido escapar del país, donde estaba acusada de falsificación y suplantación

La víctima de un hombre acusado de timarle 142.000 euros por 'la estafa del amor': "Yo le quería, pero todo era falso"

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Andrea Sánchez Antelo, de 33 años y natural de A Coruña se enfrenta a tres años y medio de prisión por delitos de intrusión profesional y falsificación, además de un año de prisión por ejercer como médica sin titulación, falsificar documentos oficiales y engañar a las administraciones.

Sus engaños comenzaron cuando apenas tenía 25 años, en 2019, según cuenta el medio ‘La Voz de Galicia’. En aquel entonces ingresó en una residencia de Rei con un certificado falso de la Universidad de Santiago, donde aparecían firmas y sellos falsificados de la Facultad de Medicina.

Mientras estaba trabajando en la residencia, realizó consultas, modificó guías farmacéuticas e incluso firmó un certificado de defunción, según explica el mismo medio. Sin embargo, fue descubierta por el Colegio de Médicos de Lugo y salió huyendo hacia A Coruña para empezar a trabajar en una clínica privada en enero de 2020.

Así fue descubierta la estafadora en Suiza

Entre otros, también llegó a trabajar en farmacias, fondos de inversión, Cruz Roja y varias clínicas en Ferrol y Madrid, hasta que en 2022 la Guardia Civil la detuvo en un piso de Carballo después de que hubiese sido denunciada por un farmacéutico que descubrió su estafa.

Consiguió volver a escapar, pero las autoridades suizas han revelado que está escondida allí, tal y como ha confirmado el medio local ‘ArcInfo’ gracias a una periodista que ha seguido su recorrido. Para evitar que fuese descubierta, cambió su informe médico por el de la farmacéutica sin acreditar ninguna cualificación que la habilitase de ejercer la profesión.

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La acusada aprovechó la alta demanda del sector farmacéutico y las demoras burocráticas para trabajar como auxiliar de farmacia en Lausana en febrero de 2023, un trabajo que abandonó ella misma.