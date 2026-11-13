El acusado, que se enfrenta a 4 años y tres meses de cárcel, lo niega y afirma que "en ningún momento" le pidió dinero.

Grandes transferencias, engaños y donaciones: así fue la estafa del amor que le costó a un hombre de 82 años casi 400.000 euros

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La víctima de un hombre acusado de timarle 142.000 euros por 'la estafa del amor', haciendole creer que tenía la cuenta bancaria bloqueada y que necesitaba dinero para sus gastos cotidianos de vida y tratamiento para una grave enfermedad de su perro, ha declarado este viernes en el juicio que ha sido "totalmente engañada": "Yo estaba enamorada, lo quería, pero todo era falso". Él lo ha negado y afirmado que mantenían "una relación de pareja normal" y que "en ningún momento" salió de él pedirle dinero, que solo "le exponía lo que estaba pasando".

El juicio, celebrado este viernes en la sección segunda de la Audiencia de Valencia, ha quedado visto para sentencia después de que la Fiscalía elevase a definitiva su petición de cuatro años y tres meses de cárcel para el acusado por un delito de estafa, que la acusación particular eleva a cinco años. Por su parte, la defensa pide la libre absolución.

Los hechos sucedieron entre septiembre de 2023 y octubre de 2024 cuando el hombre, que tiene condenas previas por delitos de estafa, le hizo creer a la mujer quería mantener una relación sentimental y un proyecto de vida con ella para sacarle dinero, según Fiscalía.

En total, está acusado de timarle 142.00 euros, de los que 80.340 se los trasfirió a través de bizum y, como el máximo permitido son 5.000 al mes, le entregó otros 46.000 euros que sacó del banco y otros 35.660 euros de los sueldos que ella cobraba en efectivo como empleada de hogar.

La mujer ha declarado que lo conoció a través de la red social Tik Tok en 2019 y comenzó a seguir sus directos en los que le enseñaba València. En una ocasión vio que hacía uno desde la Plaza del Ayuntamiento y como estaba cerca se acercó a conocerlo. Por privado la invitó a cenar y a hacer algún vídeo junto y cuando ella lo rechazó "le pareció mal" y "se rompió la supuesta amistad que teníamos".

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Le bloqueó y no supo nada más de él hasta 2023 cuando él volvió a conectar con ella desde otra cuenta, dijo que estaba arrepentido, que podían volver a ser amigos y le dio otra oportunidad. En la segunda ocasión que se vieron le empezó a contar sus problemas, que tenía que irse del piso donde estaba alquilado y que su cuenta bancaria estaba bloqueada porque su exmujer había intentado cometer un delito firmando unos papeles para sacar dinero en su nombre. "Yo no dudé en ningún momento", ha señalado.

Se siguieron viendo como amigos y le contó que le habían estafado 500 euros cuando intentó alquilar un piso --dice que le llegó a mandar incluso fotos de la casa-- y que una de sus seguidoras ya le había enviado 250 euros. "Al ser amiga de él, pues digo, voy a hacerle un bizum de los otros 250 euros. Él me da las gracias y se pone incluso a llorar. Yo le digo, no pasa nada tranquilo", ha recordado.

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La relación desde entonces comenzó a ser "más intensa y personal, de gustarnos más, de intentar ser una pareja". Le exhibió un supuesto documento de la entidad bancaria en el que le anunciaba que le iban a desbloquear la cuenta, "cosa que no ocurre", y en octubre le señala que no tiene dinero para "pagar nada". "Yo lo quería, él decía que me quería y que la relación era más intensa", ha apuntado.

Entonces comenzó a hacerle bizum porque "tenía que cambiarse de piso, que necesitaba dinero para el gimnasio, que le iban a cortar la luz y el agua y el wifi y que el perro necesitaba transfusiones, a más de mil euros cada una, y que las necesitaba todas las semanas, y que si el perro se moría él iba detrás". "Yo estaba enamorada, teníamos planes de hacerlo, los tres, él, Paquito --el perro-- y yo", ha relatado.

Le dijo que ella le compraba la comida y se la llevaba, pero él se negó. "Claro, quería el dinero", ha apuntado. Como el máximo de bizum son 5.000 euros mensuales cuando superaba esa cantidad saca dinero del banco, otros 1.500 o 2.000 euros, que le entregaba en un sobre en el portal de su casa. Nunca subió al piso.

Un sábado de octubre le llamó para decirle que lo habían detenido por un tema de su exmujer y que ya le contaría. Al día siguiente se presentó en su casa con las llaves que le había dado --le dijo que si le pasaba algo que fuera a cuidar le perro porque "ya sabía que le iban a detener--, pero no pudo.

Le abrió una chica diciendo que llevaba un año limpiando la casa. "Se me viene todo encima. He sido totalmente engañada, si no tiene dinero cómo puede pagar una empleada de hogar", ha apuntado y ha asegurado que "en muchas ocasiones" le pidió que le devolviera dinero.

Él lo ha negado. Ha señalado que pasó por "una época muy oscura", que estuvo en cárcel preventiva y luego cumpliendo condena y al salir intentó rehacer su vida. "Iniciamos una relación; era muy bonita, lo típico que hacían las parejas, construyendo un futuro hacía mil años que no tenía, que te digan un te quiero o se preocupen por ti la verdad es que...", ha señalado.

"En ningún momento salió de mí 'Ana dame tanto dinero' yo solo le exponía lo que estaba pasando, lo que me ocurría en el día, se lo contaba minimizado, no maximizado", ha asegurado y también ha aseverado que "siempre" quiso devolverle el dinero y que ella nunca se lo reclamó. "Que ella tenía bastante", ha apuntado que le decía.