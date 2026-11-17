Un entrenador de rugby de Torrejón de Ardoz ha reconocido abusos sexuales a menores durante el juicio

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este martes a ocho años de prisión a un entrenador del equipo Sub-18 del club de rugby de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, por varios delitos de abuso sexual cometidos al menos contra 10 víctimas menores de edad que pertenecían al club.

El acusado ha admitido los hechos en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones particulares, la defensa y la Fiscalía, según ha adelantado este martes la agencia 'EFE'.

En esta causa se investigaban los encuentros que el acusado mantuvo con las víctimas, momentos en los que tenían lugar los abusos, y ante lo que el Ministerio Público solicitaba una pena de prisión de 15 años.

El acusado deberá pagar una multa y sus correspondientes indemnizaciones

Según fuentes judiciales, al menos 10 menores habrían denunciado y se habrían sumado a la causa contra el entrenador, aunque finalmente han sido siete las que se han presentado como acusación particular.

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Además de la pena de cárcel, el acusado deberá pagar una multa y sus correspondientes indemnizaciones. El entrenador, tras ser rechazada la petición por parte de la defensa de la suspensión de la pena, entrará en prisión este mismo martes.