La Ertzaintza detuvo este jueves al entrenador tras recibir cuatro denuncias.

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Uno de los entrenadores del equipo juvenil del Romo Fútbol Club de Getxo (Bizkaia), de 30 años, ha sido detenido acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de su equipo. La Ertzaintza detuvo este jueves a este entrenador, que continúa en dependencias policiales, después de que un día antes se hubieran interpuesto cuatro denuncias. Se investiga si pudiera haber más víctimas, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.

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En un comunicado publicado en redes sociales, el Romo Fútbol Club ha manifestado su "mayor rechazo a tan deleznable conducta" y ha trasladado a las familias su "cercanía, solidaridad, apoyo y acompañamiento necesario para el bienestar de los menores afectados".

Asimismo, ha informado de que ha puesto en marcha su protocolo interno "en la defensa del menor para poder esclarecer y ayudar" a la investigación policial.

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En este sentido, ha garantizado que respetará el desarrollo de la misma "evitando en todo momento especulaciones y valoraciones precipitadas" que puedan interferir en las pesquisas.

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Por ello, la entidad ha pedido la "máxima responsabilidad a la hora de difundir rumores, comentarios e informaciones que puedan herir la sensibilidad de los menores afectados y del propio investigado".

El detenido será puesto a disposición judicial en cuanto se finalicen las diligencias correspondientes y la investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas.