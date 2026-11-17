El traumatólogo fue denunciado por unos hechos cometidos en 2022, 2024 y 2025

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Los Mossos d'Esquadra han recibido un total de siete denuncias de pacientes de un médico de un centro privado de Girona que fue detenido el pasado 8 de noviembre por presuntos tocamientos, cuatro más de las que se recibieron en el momento de su arresto.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press este martes y ha avanzado el 'Diari de Girona', dos se interpusieron el día 11 (una por hechos de septiembre y otra por hechos de mayo); otra se recibió el día 12 por hechos de junio del 2025 y la última se registró este lunes por unos hechos que presuntamente ocurrieron en agosto del 2022. El acusado, que quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, deberá prestar declaración en calidad de investigado.

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El traumatólogo fue detenido el pasado 8 de noviembre como presunto autor de una agresión sexual a una paciente. El hombre tenía otras dos denuncias por realizar tocamientos a otras dos mujeres durante sus intervenciones médicas. A pesar de ello seguía trabajando.

La Clínica Bofill de Girona, que le arrendaba un espacio para la consulta de este traumatólogo, ha informado que ya ha dejado de prestar actividad asistencial, según ha tenido conocimiento de su arresto.

El traumatólogo habría realizado supuestos tocamientos a una paciente durante una visita reciente, una situación que ya habían denunciado dos veces antes otras dos mujeres.

La primera de esas dos denuncias previas tuvo lugar en junio de 2024 y la segunda, el pasado verano, aunque el arrestado mantenía la actividad hasta ahora.

El juzgado de instrucción se ha inhibido a la sección de violencia sobre la mujer, encargado de instruir este tipo de delitos según la legislación vigente.