El traumatólogo había sido denunciado por otras dos mujeres en 2024 y el pasado verano, aunque el hombre seguía trabajando

Detenido un médico por la supuesta agresión sexual a una paciente durante una consulta en Sevilla

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Un traumatólogo con una consulta en un centro sanitario de Girona, ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una paciente. El hombre tenía otras dos denuncias por realizar tocamientos a otras dos mujeres durante sus intervenciones médicas. A pesar de ello seguía trabajando.

La Clínica Bofill de Girona, que le arrendaba un espacio para la consulta de este traumatólogo, ha informado que ya ha dejado de prestar actividad asistencial, según ha tenido conocimiento de su arresto.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de instrucción ha acordado su puesta en libertad provisional, aunque deberá permanecer a disposición siempre que sea requerido, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia Cataluña.

El traumatólogo había sido denunciado dos veces anteriores

El traumatólogo habría realizado supuestos tocamientos a una paciente durante una visita reciente, una situación que ya habían denunciado dos veces antes otras dos mujeres.

La primera de esas dos denuncias previas tuvo lugar en junio de 2024 y la segunda, el pasado verano, aunque el arrestado mantenía la actividad hasta ahora.

El juzgado de instrucción se ha inhibido a la sección de violencia sobre la mujer, encargado de instruir este tipo de delitos según la legislación vigente.