Maitena Berrueco 18 NOV 2026 - 13:06h.

Los ertzainas que vigilan el recinto les dieron el alto y detuvieron allí mismo a uno de los tres ladrones

Ajuria Enea: así es la residencia del lehendakari

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Vitoria-GasteizEl Paseo de Fray Francisco de Vitoria, una de las avenidas “más emblemáticas, arboladas y señoriales” de Vitoria, tal y como la define el propio Ayuntamiento de la ciudad, se ha convertido en los últimos días en escenario de un increíble suceso. Los protagonistas son tres ladrones con muy mala suerte, poca pericia o un poco de ambas cosas.

Lo que les sobraba era arrojo, porque eligieron una de las zonas más videovigiladas de la ciudad para llevar a cabo su golpe, que no acabó, precisamente, como ellos habían planificado.

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A plena luz del día, los tres delincuentes fueron sorprendidos in fraganti por la dueña de la vivienda colindante a la residencia oficial del lehendakari, con vigilancia permanente de la Ertzaintza que cuenta allí con una garita. Al ser descubiertos, decidieron emprender la huida, pero eligieron la ruta equivocada. Los tres entraron, por error, a los jardines del palacio de Ajuria Enea, fuertemente vigilados por agentes de la Ertzaintza.

Los dos cómplices detenidos en su hotel

Tras detectar su presencia en el recinto, les dieron el alto y uno de los tres sospechosos fue interceptado por los agentes. Se trataba de un hombre de 44 años que acabó detenido como autor de un presunto delito de robo en vivienda en grado de tentativa.

Las investigaciones realizadas posibilitaron la detención, poco después, de sus dos cómplices, de 21 y 47 años cuando salían del hotel donde habían estado alojados.

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Este rocambolesco intento de robo que acabó con los tres ladrones corriendo por los jardines de la residencia oficial del lehendakari, se produce solo unas semanas después de que tres okupas intentaran instalarse en un inmueble contiguo, a escasos 40 metros de Ajuria Enea. A principios de octubre la Policía Local localizó a tres personas que habían accedido al interior del palacete y lograron abortar el intento de ocupación.