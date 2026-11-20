Publicó las imágenes en un grupo de WhatsApp con más de cien integrantes

Detenido en Granada el hombre acusado de disparar contra su expareja y su excuñada en octubre

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El Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en A Coruña, ha condenado a un marinero del Cuerpo General de la Armada como autor de tres delitos de acoso sexual, acoso por razón de sexo e injurias graves. Estos tres delitos están previstos y penados en el artículo 50 del Código Penal Militar, según cita la sentencia del caso. La resolución se realizó el pasado 16 de julio de 2026 y fue dictada por conformidad entre la Fiscalía Jurídico Militar, la defensa y el propio acusado, sin necesidad de celebración de vista oral.

El marinero alumno se había incorporado dos años antes, el 4 de noviembre de 2024 a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, en Ferrol. Según el relato de los hechos probados, al día siguiente de su incorporación se creó un grupo de WhatsApp de la brigada, al que se fueron añadiendo sus 114 integrantes, de los cuales unas 25 eran mujeres.

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Inicialmente, el trato era "cordial y distendido", pero a partir del 16 de diciembre de 2024, coincidiendo con la designación del condenado como jefe de grupo, el tono comenzó a tornarse "hostil por momentos", siendo habituales y recíprocas las desconsideraciones entre unos y otros.

Hacía comentarios vejatorios y de contenido sexual hacia sus compañeras

Los hechos se iniciaron el día 29 de noviembre de 2024, a las 23.48 horas, cuando el acusado se dirigió públicamente por ese grupo a una compañera con una frase de contenido sexual explícito, lo que provocó "reacciones de incredulidad en sus compañeros y de shock" en la destinataria. Posteriormente se disculpó y borró el mensaje, aunque la víctima realizó una captura de pantalla.

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Sin embargo, en la sentencia se recogen otras manifestaciones que el condenado pronunció en la fila del comedor y reiteró durante la formación y en clase, como "solo dais problemas las tías", "las mujeres solo sirven para fregar y cocinar, y no sirven para estar en las Fuerzas Armadas", o expresiones dirigidas a una compañera como "lesbiana de mierda". También constan comentarios sobre el aspecto físico de varias alumnas y mensajes vejatorios en el grupo telemático.

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El tribunal subraya que estos comentarios se vertieron de forma pública en un centro docente militar y con alcance a todos los miembros del grupo, y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el artículo 50 del Código Penal Militar. En su fundamentación, la Sala concluye que la conducta del condenado "reviste indudablemente la aptitud necesaria para denigrar, menospreciar y humillar a sus compañeras en el centro docente militar, rebajando su consideración y estimación personal y profesional de forma grave".

La sentencia impone al condenado una pena de tres meses por cada delito, siento la condena total de nueve meses de multa con una cuota diaria de dos euros y fija una indemnización de 300 euros a cada una de las tres perjudicadas, 900 euros en total, por los daños morales padecidos. El condenado ya había consignado esa cantidad ante el órgano judicial el 8 de julio de 2026.