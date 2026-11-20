El presunto agresor, que estaba en busca y captura, ha permanecido en paradero desconocido durante cuatro semanas

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La Policía Nacional de Granada ha detenido en la noche de este pasado jueves al hombre que el pasado 23 de octubre supuestamente disparó a dos mujeres en el distrito Norte de la capital: su expareja, respecto a la que tenía una orden de alejamiento por riesgo extremo de violencia de género, y su excuñada. Además se ha detenido a una familiar cercana al arrestado por coacciones y encubrimiento.

El presunto agresor, que estaba en busca y captura, ha permanecido en paradero desconocido durante cuatro semanas desde que tuvo lugar el tiroteo y hasta que finalmente ha sido detenido tras una persecución en la noche del jueves a este viernes y después de un complejo dispositivo, según ha informado la Policía Nacional.

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Unidades especializadas de GOES y UPR, junto con miembros de la Policía Judicial y Medios Aéreos se han movilizado para realizar dos registros domiciliarios. En uno de ellos la vivienda tenía una puerta de acceso blindada y apuntalada desde el interior, lo que facilitó la huida del presunto autor a través de una ventana.

Tentativas de homicidio y riesgo extremo por violencia de género

Según el relato del cuerpo comenzó entonces una persecución a través de los tejados y patios de casas colindantes que ha concluido con la detención y traslado a dependencias policiales del presunto autor de los hechos. Por otra parte, durante el dispositivo también ha resultado detenida una familiar cercana del arrestado, de 66 años, quien ha sido imputada por los delitos de coacciones y encubrimiento.

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Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de octubre cuando el ahora arrestado supuestamente disparó contra su expareja, una mujer respecto a la que tenía en vigor una orden de alejamiento por riesgo extremo de violencia de género, y contra su excuñada, y se dio a la fuga en el distrito Norte de la ciudad.

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La Policía Nacional llevó a cabo una recreación de los hechos para investigar lo ocurrido y para conseguir dar con el paradero del varón que supuestamente disparó contra estas mujeres de 36 y 39 años.

Huyó en coche del lugar

Los agentes recibieron los primeros avisos de urgencia en torno a las 23,30 horas de aquel día, que señalaban que un hombre había disparado a dos mujeres, y había huido en un coche. Ambas fueron trasladadas con impactos de bala a un hospital en un vehículo particular.

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Ya en aquel momento, la Policía Nacional señaló a la posibilidad de que, atendiendo a las primeras manifestaciones aportadas por las personas que presenciaron los hechos, pudiera tratarse de un caso de violencia de género, toda vez que dijeron que un hombre había disparado contra su exmujer y su excuñada, y tras ello se había dado fuga en un coche.

La Policía encontró el vehículo en el que supuestamente habría huido el presunto agresor en una calle cercana y con el capó aún caliente, si bien no localizaron al hombre, que finalmente ha sido arrestado 28 días después de los hechos, así como una familiar cercana imputada por los delitos de coacciones y encubrimiento.

En cuanto a las mujeres heridas, el cuerpo de seguridad refirió en aquel momento que ambas presentaban heridas en el pecho y en el abdomen, y que fueron atendidas en el hospital Virgen de las Nieves de la capital, donde llegaron en situación estable.