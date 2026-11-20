Manuel Pimentel Almería, 20 NOV 2026 - 15:51h.

El acusado se aprovechaba de la convivencia familiar para realizar tocamientos, besar y obligar a practicarle una felación a la hija de su pareja cuando tenía 12 años y la madre se encontraba ausente

El condenado deberá indemnizarla con 30.000 euros y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 16 años

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una condena de diez años, seis meses y un día de prisión impuesta a un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja sentimental en la localidad almeriense de Vícar.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería dictada en abril de 2025, consideró probado que el acusado se aprovechó de la convivencia familiar para someter a la menor a diversos actos de contenido sexual entre noviembre y diciembre de 2018, cuando la víctima cursaba primero de la ESO y tenía 12 años. El fallo pronunciado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, desestima un recurso del condenado y rafica así una sentencia de

Le obligó a practicar una felación

'Informativos Telecinco' ha tenido acceso al fallo del TSJA, en el que según los hechos probados, el procesado mantenía una relación de pareja con la madre de la niña, "condición que le permitía un mayor acceso y un trato cercano" con ella.

Aprovechando esa situación en uno de los trayectos en coche para llevar a la víctima en coche al instituto, el procesado comenzó a tocarle el muslo en varias ocasiones, la besó en los labios hasta en dos ocasiones y llegó a proponerle mantener relaciones sexuales, a lo que la menor se negó.

Días después, estando ambos en el salón del domicilio familiar sin la presencia de la madre, le metió la mano bajo el pantalón y la ropa interior. En otra ocasión, al ausentarse la madre momentáneamente, empujó la cabeza de la niña hacia su pene y la obligó a practicarle una felación.

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Delito continuado

La Audiencia de Almería condenó al acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, con la agravante de prevalimiento por su relación de superioridad respecto de la víctima.

Además de la pena de prisión, la sentencia le impuso la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 años, una medida de libertad vigilada de seis años posterior al cumplimiento de la condena y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores durante 16 años.

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También fue condenado a indemnizar a la víctima con 30.000 euros por los daños morales y psíquicos sufridos. Fue absuelto, en cambio, de los delitos de elaboración y exhibición de material pornográfico con menores, al no quedar acreditado que mostrara vídeos de contenido pornográfico a la niña ni que elaborara dicho material con fotografías o vídeos de ella.

La defensa cuestionó el testimonio de la menor

La defensa recurrió la sentencia ante el TSJA con varios argumentos. Sostuvo que se había vulnerado su derecho de defensa porque la presidenta del tribunal vetó que las psicólogas que realizaron el informe de credibilidad del testimonio fueran interrogadas sobre las supuestas contradicciones en que incurrió la menor en sus distintas declaraciones.

El tribunal rechaza dichas pretensiones, ya que las peritas ya disponían de la declaración policial de la víctima y estuvieron presentes en la prueba preconstituida, por lo que conocían de sobra sus manifestaciones cuando ratificaron el informe en el juicio oral.

El recurso también alegaba que el Ministerio Fiscal no había interrogado al acusado sobre los hechos, pero el TSJA ha compronado en la grabación del juicio oral que tal afirmación carece de base, ya que el fiscal sí preguntó al procesado por los tocamientos, la felación, las grabaciones con el móvil y la denuncia interpuesta por la víctima y su madre.

Por otro lado, la defensa intentó cuestionar la credibilidad del testimonio de la menor. argumentando que había "un trasfondo de odio y búsqueda de venganza" por la ruptura de su relación con la madre de la niña, que propició la denuncia. También ponía en cuestión los informes periciales.

"Relato coherente"

El tribunal de apelación rechaza tales argumentos y subraya que la menor ha mantenido su relato de forma estable a lo largo del procedimiento. Como observó una de las psicólogas, resulta difícil creer que una niña de 13 años invente un relato tan detallado y coherente y, menos aún, que lo sitúe en unas fechas en las que supuestamente ya no había convivencia.

El fallo recoge que tampoco se percibe la presencia de motivos espurios por inquina, interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otra circunstancia turbia que haya podido llevar a la menor a idear falsamente los hechos que describe y a mantenerlos como ciertos a lo largo del procedimiento

La joven siempre sostuvo que si bien "hubo algunos escarceos con anterioridad" el grueso de las agresiones, incluyendo una felación, tuvo lugar en los meses de noviembre y diciembre de 2018, "no siendo por tanto de extrañar que en alguna ocasión la menor aludiera a meses posteriores como el momento de cese definitivo de los ataques".

Además, el informe pericial de la Fundación Márgenes y Vínculos, ratificado en el juicio por las psicólogas que lo elaboraron, descarta que la menor tuviera motivación para declarar falsamente y consideran su relato coherente, verosímil y difícilmente imaginable fuera de la realidad.

Por todo ello, el fallo desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería por la que se condena al acusado a la pena de diez años, seis meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la prohibición durante 16 años de acercarse a la víctima en un radio de 500 metros o como comunicarse con ella por cualquier medio.