Celia Molina Europa Press 18 NOV 2026 - 10:26h.

El creador de contenido ha pedido disculpas por haber minimizado el grave problema de los asesinatos machistas en nuestro país

Los momentos más tensos de Jordi Wild en sus entrevistas con Pedro Sánchez, Feijóo y Ada Colau

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El youtuber Jordi Wild ha pedido disculpas por decir que 44 víctimas de violencia de género en España, no es un problema generalizado de asesinatos machistas", durante la entrevista a la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, en el podcast 'The Wild Project'. Anteriormente, en otra de sus entrevistas electorales, el creador de contenido expresó:

"No podemos decir que por 44 casos de 50 millones de habitantes es que tenemos un problema generalizado de asesinatos machistas. No, tenemos un problema que ojalá desaparezca y se quede a cero, pero son, por suerte, solo 44 personas, no 25.000". Unas palabras que generaron una gran indignación en las redes sociales y por las que Wild ha tenido que retractarse:

"Me lié, es verdad, y tengo que hacer autocrítica y por esto estoy aquí haciendo este vídeo analizando lo que no ha salido bien de estas entrevistas", ha reconocido Jordi Wild en un vídeo publicado en su canal de YouTube. En este sentido, ha asumido que se expresó "fatal" y ha asegurado que se dio cuenta "incluso en el momento" de hacer esas declaraciones:

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"Me expresé fatal, no supe explicarlo bien"

"Esas cosas que sabes que lo que tienes en la cabeza no lo estás sabiendo explicar bien, pero ya te has enredado, tiras 'pa'lante' y yo sabía que eran frases que se podían sacar perfectamente de contexto", ha lamentado.

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"Fui consciente, pero también os prometí que estas entrevistas iban a estar íntegras. Por lo tanto, si yo la liaba y la cagaba, pues eso iba a estar ahí. Queda claro para quien haya visto la entrevista de verdad, y de hecho la propia Ada Colau salió a defenderme y se lo agradezco de corazón porque esto la honra, queda clarísimo que yo no estoy menospreciando ese dato horrible", ha puntualizado Jordi Wild.

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"En la entrevista entera, se ve que no tengo mala intención"

De hecho, el youtuber ha incidido en que repitió "en diferentes ocasiones" que "ojalá fueran cero" las víctimas de violencia de género. "Yo quería poner una cifra en comparación con otra, me lié, es un tema muy sensible, es un tema muy delicado y es un tema que causa dolor a mucha gente y no tuve que explicarlo así y a quien le supo mal, le ofendió o incluso ha vivido experiencias le pido perdón, creo que me expresé mal pero es evidente que quien vea esa entrevista y quien vea ese fragmento entero se da cuenta de que no tengo mala intención", ha agregado.

No obstante, Jordi Wild ha criticado que después haya habido "una utilización maquiavélica y partidista de esas declaraciones para sus propias agendas": "Es cierto, pero esto ya no lo controlo yo, sabía que podía pasar con este tema o con otros". Al día siguiente de emitirse la entrevista, la candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, denunció "las gravísimas palabras" del youtuber. "No nos matan lo suficiente...¿verdad, Jordi Wild?", se preguntó la también eurodiputada durante un acto de campaña en Canarias.

Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, difundió a través de sus redes sociales un video en el que manifestaba su convencimiento de que Jordi Wild está "totalmente en contra de esa violencia contra las mujeres" y aseguraba que también lo había dicho en la entrevista, al tiempo que le pedía usase su podcast para seguir hablando del tema. "Te pediría, por favor, que utilices ese altavoz y que seas aliado de las mujeres que decimos que ningún asesinato machista está justificado y que no queremos que ni una más sea asesinada", le reclamó.