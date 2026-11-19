La Audiencia Provincial confirma la sentencia para el maltratador y la prohibición de acercarse a la víctima

El hombre que ha matado a puñaladas a su pareja en Parla confesó el crimen a la Policía: "La he degollado, aquí están las llaves"

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Un hombre de Pinos Genil, en Granada, ha sido condenado a 10 meses de cárcel por encerrar y amenazar a su pareja con cortarle una pierna. La víctima que se quedó aterrorizada y avisó a una persona cercana que alertó a la Guardia Civil, que fueron los que la rescataron del domicilio del maltratador, donde estaba encerrada.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar y auxilió a la mujer para que saliera de la vivienda por una ventana, según ha informado El Ideal de Granada. Posteriormente, tras librarse de su encierro denunció lo ocurrido.

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El incidente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2025 y el maltratador fue condenado a diez meses de cárcel por la comisión de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Este, sin embargo, negó los hechos y recurrió ante la Audiencia Provincial de Granada que este miércoles ha desestimado las pretensiones del hombre.

El fallo también confirma orden de alejamiento que prohíbe al hombre acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante tres años, además del veto a la tenencia de armas.

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El maltratador desmintió la versión de la víctima

El ya condenado alegó que la víctima fue cambiando su relato de lo que había ocurrido. A partir de esa tesis, la defensa cuestionó la credibilidad de la versión de la mujer. El hombre, también negó que hubiera encerrado a su pareja, según el seguimiento del proceso que hizo El Ideal de Granada.

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El acusado aseguró que su pareja pensó "erróneamente" que no podía salir del domicilio conyugal y que esa confusión llevó a su imputación. "Se puso nerviosa al creer erróneamente que no disponía de llaves para salir de la vivienda, pensando que estaba encerrada en su interior".

La Audiencia Provincial, sin embargo, no ha creído la declaración del investigado y alegaron que si eso hubiera sido así no se entiende porqué "cuando llegaron los agentes, tuvo que salir por una ventana de la vivienda".

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El propio tribunal responde en su argumentación en la sentencia que " la puerta había sido cerrada desde el exterior por el acusado", un hecho que confirmó "la primera de las manifestaciones que realizó la (denunciante) a los agentes que no podía salir porque estaba encerrada" y que "el miedo que sentía estaba causado por las amenazas que había recibido por parte del acusado".

La sentencia de la Audiencia también rechaza la posibilidad de que la pena de reclusión pueda ser sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad.