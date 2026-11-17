Los compañeros de Laura han iniciado una recaudación de fondos para tratar de cubrir las necesidades de sus hijos y que no pierdan la casa en la que viven

La mujer fue asesinada por su expareja, también Guardia Civil, en un cuartel de Llanes

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Los compañeros de profesión de Laura, la agente de la Guardia Civil que fue asesinada a manos de su expareja el pasado mes de agosto en Llanes, han iniciado una recaudación de fondos para ayudar a los hijos de ambos a salir adelante.

Los hechos ocurrieron en agosto cuando el hombre, también guardia civil, disparó contra la mujer antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión. El hombre había recibido hacía unos días la resolución de separación del servicio y por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado.

Le disparó en el cuartel

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le disparó antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que resultó herido grave al recibir un balazo en una pierna.

La agente asesinada, que tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La petición de ayuda de sus compañeros

Ante la situación de orfandad en la que han quedado los hijos de ambos, los compañeros de Laura han iniciado una recaudación de fondos para tratar de cubrir las necesidades de Rubén, Iria y Lucía y que no pierdan la casa en la que viven: "Necesitan nuestro apoyo para poder salir adelante", explican.

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Para ello, han habilitado una cuenta bancaria (ES2230350366273660014761) y un número de Bizum (10386) para todo aquel que quiera colaborar.

En la imagen en la que explican la recaudación de fondos, detallan la situación de los menores: "Además del maltrato físico, su agresor la sometía a una constante violencia económica que la asfixiaba. Debido a esta precaria situación, Laura no pudo costearse un seguro de vida. Su trágica e inesperada muerte, que deja a los tres hermanos huérfanos de padre y madre, los ha sumido en una situación límite: sin recursos para afrontar la hipoteca de la vivienda familiar y con un abuelo materno de avanzada edad (que tiene la custodia de las menores) que tampoco dispone de medios para afrontarla. Con la ayuda de la asociación sin ánimo de lucro Hermandad de la Santa Cruz de Avilés, recaudamos fondos para ayudar a estos tres jóvenes a conservar su hogar, el único patrimonio que les queda de su madre, y brindarles un futuro un poco más esperanzador tras la irreparable pérdida de crecer sin ella", detallan.