Varias patrullas se han desplazado hasta la calle Manuel Sirgo para realizar las pertinentes pesquisas

Encuentran el cadáver de un hombre de 60 años en una cueva de la Fuente del Avellano, Granada

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La Policía Nacional investiga el hallazgo de un hombre fallecido en el interior de un coche con un disparo en la cabeza. Según informa 'La Nueva España', varias patrullas se han desplazado hasta la calle Manuel Sirgo para realizar las pertinentes pesquisas. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

El hallazgo del cuerpo del varón se produjo durante la madrugada. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento del hombre.