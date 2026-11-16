Los Mossos d'Esquadra han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda en Llívia

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El cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de violencia ha sido hallado este lunes por los Mossos d'Esquadra en una vivienda de Llívia (Girona).

Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, alrededor de las 13:00 horas de hoy se ha recibido el aviso del hallazgo de un cadáver en un domicilio de Llívia.

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Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar del suceso y han localizado en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha asumido las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos.

La investigación de las autoridades

Por el momento, se desconoce la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en el interior de la vivienda y si se ha producido alguna detención que pueda estar relacionada con la muerte de la víctima.

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Las autoridades están investigando lo sucedido, aunque por el momento no han especificado si consideran el caso como un posible caso de violencia de género.

A su llegada, las autoridades y los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida a la mujer que se encontraba ya sin vida en el suelo de la vivienda, con heridas incompatibles con la vida.