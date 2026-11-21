Los trabajadores cayeron a un foso de unos siete metros de profundidad

Muere un trabajador tras partirse la grúa en la que se encontraba y caer desde 20 metros en Campanillas, Málaga

Compartir







SevillaDos trabajadores han muerto este sábado en Morón de la Frontera, al caer a un foso en el interior de una empresa dedicada a la extracción de aceite. Según informa 'El Diario de Sevilla', los hechos han ocurrido a las 18:15 horas de la tarde en la avenida de la Estación.

Los trabajadores cayeron a un foso de unos siete metros de profundidad. Según las primeras hipótesis, habrían sufrido una intoxicación por gases. El 112 ha activado a los Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla, la Policía Nacional y la Policía Local, así como a los servicios sanitarios del 061.

Los Bomberos han tenido que rescatar los cadáveres de los empleados. De momento, se desconocen las identidades y las edades de las dos víctimas. El 112 también ha avisado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.