Las víctimas, de 61, 33 y 37 años, quedaron atrapadas sin oxígeno en el depósito de heces y orines del ganado

Muere un trabajador de 41 años al caer desde cuatro metros en una planta de reciclaje de Almería

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Tres trabajadores han fallecido este miércoles en un accidente laboral al quedar atrapados cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines (depósito para heces y orines del ganado) de una granja de la localidad de Pitillas, en Navarra. Según las primeras informaciones, uno de los trabajadores habría caído a la fosa y los otros dos habrían intentado socorrerlo.

Sin embargo, los tres trabajadores han quedado atrapados en el interior de la fosa de purines con poco oxígeno. El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al grupo de rescate técnico (GRT) con un helicóptero de rescate, al equipo médico de Caparroso, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado, una psicóloga de emergencias y efectivos de la Policía Foral (Protección y Atención Ciudadana y Grupo Judicial de la comisaría de Tafalla).

El suceso más grave registrado desde 2003 en este tipo de instalaciones

No obstante, cuando han llegado los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar las vidas de los hombres, de 61, 37 y 33 años. Entre las víctimas está un empleado y dos familiares, uno de los propietarios y su sobrino.

Los tres eran vecinos de Caparroso, donde la trágica noticia ha provocado un fuerte impacto y conmoción. Se trata del suceso más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde 2003.