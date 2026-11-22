Susi Sanmartín fue pionera en impulsar la introducción de un grupo de baile en su comisión fallera en Valencia

En 2023, la mujer vivió un momento especial cuando su nieta formó parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil

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ValenciaEl mundo fallero en Valencia está viviendo momentos de conmoción por la inesperada muerte de Susi Sanmartín. La fallera de la comisión Malilla-Isla Cabrera ha fallecido a los 62 años.

Así lo publica el diario 'Las Provincias', recalcando que la mujer fue máxima representante de la asociación en 1999 junto a su hija, Jessica Abel Sanmartín y repitió el cargo en 2003.

Este 22 de noviembre ha tenido lugar el funeral de adiós a Susi en el Tanatorio Mémora de la capital del Turia. "Siempre estaba ahí, muy presente en todos los momentos y cuando se la necesitaba", ha destacado Sonia, miembro de la directiva de la falla.

En declaraciones al citado medio valenciano, ha añadido que "ha tenido una despedida como ella hubiera querido". "Sé que está contenta", ha matizado. En el velatorio uno de sus sobrinos ha interpretado una pieza con el saxofón.

Pionera en introducir un grupo de baile en las fallas

Susi Sanmartín fue pionera en impulsar la introducción de un grupo de baile en su comisión Malilla-Isla Cabrera, incorporando este arte por primera vez a las fallas. Ella misma formó parte del equipo de playbacks de la asociación.

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De hecho, junto a sus compañeras logró el primer y segundo premio en concursos de la Junta Central Fallera. Según rememoran también desde el periódico local, en 2023 la fallera vivió un momento muy especial.

Su nieta Paula participó en la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Ya sus dos hijos mantienen la misma pasión que ella por la fiesta valenciana, al habérsela transmitido desde hace años.