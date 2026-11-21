Iván Sevilla 21 NOV 2026 - 17:00h.

Paco Aparicio, conocido como 'El Mellizo' e integrante de la banda Los Sultanes, falleció el 17 de noviembre de forma repentina

"Ya te echamos mucho de menos, Paquito. No pasará un día sin que nos acordemos de ti", han expresado sus compañeros del grupo

Compartir







ValladolidLuto y conmoción en el pequeño pueblo de Villamarciel (Valladolid) por la muerte "totalmente inesperada" del bajista Paco Aparicio a los 61 años. "Estamos con el corazón roto", lamentó la banda Los Sultanes donde tocaba.

El consistorio de la localidad donde residía anunció con sorpresa el martes 17 de noviembre que era "un día enormemente triste" por el fallecimiento del hombre al que habían apodado como 'El Mellizo'.

También era conocido como "el de la Mahou" y "año tras año, junto a su inseparable mellizo, Jose el carnicero" solía ambientar o amenizar las fiestas locales. Era "una pieza clave de la vida cultural" del municipio.

De hecho, incluso en agosto de este 2026 el músico y su hermano fueron "pregoneros" de las celebraciones de Villamarciel porque "se lo merecían mucho y porque siempre han llevado el nombre" del pueblo "por bandera, defendiéndolo como nadie".

"Paco no entendía la vida sin música", han destacado de él

"Tu guitarra no dejará nunca de sonar en nuestro recuerdo. Gracias por tanto. Trasladamos nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos", agradecieron desde el ayuntamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jose, Fernando, Javi y Antonio, sus cuatro compañeros del grupo de versiones musicales Los Sultanes, igualmente emitieron un comunicado muy emotivo para despedir a Paco, uno de sus miembros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Era y siempre será la locomotora de la banda. Su pasión contagiosa, su entrega y su generosidad han sido el motor desde que empezamos esta andadura hace casi diez años", resaltaron sobre su importancia.

"Paco no entendía la vida sin música y nosotros no entendemos Los Sultanes sin él", dejaron claro tras comentar que habían "tenido el honor y el privilegio de compartir escenario con él en centenares de conciertos por toda la geografía española".

"No pasará un día sin que nos acordemos de ti"

"Las anécdotas y vivencias se cuentan por miles y esos buenos recuerdos nos acompañarán siempre", añadieron repasando todas las experiencias compartidas con el músico.

Quisieron destacar que ni en los "mejores sueños" se habrían imaginado tener una "banda como esta". "Decir que éramos una familia era quedarse muy cortos. Ha sido un viaje extraordinario que desgraciadamente ha acabado demasiado pronto", lamentaron.

"Gracias a todos los que compartisteis con él tantos momentos felices rodeados de música durante todo este camino. Esperamos que le recordéis con una sonrisa", desean en referencia al bajista.

Para concluir el escrito en redes sociales, Los Sultanes dedicaron estas palabras a Paco: "Vuela alto. Ya te echamos mucho de menos. No pasará un día sin que nos acordemos de ti".