Iván Sevilla 22 NOV 2026 - 14:44h.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, de la última promoción", expresaron los Bomberos de Valencia

Xavi Hidalgo formaba parte también de la ONG Bombers Pel Món, que recordó su "corazón enorme y vocación de ayudar" a los demás

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ValenciaLos bomberos de Valencia están enormemente apenados y lloran la muerte de Xavi Hidalgo, un compañero de 31 años que ha perdido la vida. "Te recordaremos con esa sonrisa", expresaron junto a una fotografía suya.

En la cuenta oficial de Instagram del Cuerpo en el Ayuntamiento de Valencia este 21 de noviembre, lamentaron "profundamente el fallecimiento del integrante de la 2ª sección", salido de la "última promoción" de bomberos.

"Trasladamos nuestro pésame a su familia y amistades, y un abrazo a los compañeros y compañeras que compartieron guardias con él", añadieron. El profesional estaba destinado en el Parque Oeste de la capital del Turia, según el diario 'Las Provincias'.

El citado medio local también ha detallado que llevaba apenas tres años allí y que su funeral se ha celebrado este domingo 22 de noviembre en la localidad de Alzira. Su muerte, de la que no han trascendido más datos, ocurrió en Cullera.

"Un bombero con un corazón enorme y vocación de ayudar"

Por otro lado, la ONG Bombers Pel Món, de la que formaba parte Xavi Hidalgo, igualmente compartió un emotivo escrito para despedirle y remarcar cómo era el joven. "Hoy la tristeza nos invade a todos", admitían.

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"Se marcha demasiado pronto un compañero, un amigo y un joven bombero con un corazón enorme y una vocación de ayudar que no entendía de fronteras", destacaron de su labor en la organización.

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"La solidaridad pierde hoy uno de esos corazones inmensos que siempre estaban dispuestos a tender una mano, a estar donde más se necesitaba y a dar sin esperar nada a cambio", reiteraron.

Junto a unas imágenes de algunas de sus tareas desempeñadas en Bombers Pel Món, también sus compañeros aseguraron que se quedan con "el recuerdo" de su "generosidad, compromiso y ejemplo".

"Descansa en paz, amigo y compañero. Tu huella permanecerá siempre entre nosotros y en cada vida que ayudaste a cambiar", concluyeron para cerrar el homenaje a su figura.