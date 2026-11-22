El hombre de 36 años fue encontrado con cortes en los brazos

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LugoUn varón alertó a la central de emergencias del 112 Galicia de la presencia del cuerpo de un hombre presuntamente inconsciente en la zona ajardinada situada en la parte inferior del Hospital da Mariña, en la localidad de Burela. Según informa 'El Progreso', se trataría de un hombre de 36 años de edad y doble nacionalidad española y dominicana.

El personal sanitario de Urxencias Médicas del 061 se trasladó rápidamente hacia el lugar pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. La zona fue acordonada por las autoridades para recabar posibles pistas sobre lo ocurrido.

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Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local y hacia el mediodía se esperaba la llegada del forense para autorizar el levantamiento del cadáver.

Investigan el rastro de un reguero de sangre

La investigación está a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, quien ha seguido el rastro de un reguero de sangre en la zona. Justo en ese lugar, también aparecieron unos cristales.

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Los hechos ocurrieron en la Rúa Rafael Vior, donde le encontraron con cortes en los brazos. Los agentes investigan ahora si podría tratarse del resultado de una pelea, aunque las primeras hipótesis apuntan a que no tendría relación directa con la víctima.