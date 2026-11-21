Gianni De Gennaro se habría suicidado de un disparo en la casa de campo donde fue hallado sin vida este 21 de noviembre

El suceso se produce tras iniciarse la investigación por obstrucción en el atentado mafioso que mató al juez Paolo Borsellino

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MadridConmoción en Italia tras encontrar muerto este 21 de noviembre al exjefe de policía Gianni De Gennaro en su casa de campo situada en la provincia de Grosseto, región de la Toscana. Estaba investigado por el 'caso Borsellino'.

Según ha informado en exclusiva el periódico 'Corriere della Sera', el que fuera agente italiano ha sido hallado sin vida con un disparo, por lo que apuntan a que se habría suicidado. Su familia no lograba contactar con él.

Después de alertar a las autoridades al comprobar que no respondía a las llamadas, se le ha localizado fallecido a sus 78 años. Desde el registro a su vivienda en el marco de la investigación en curso, había cortado comunicaciones con todos.

Este suceso se produce tras iniciarse las averiguaciones por unas presuntas irregularidades en la investigación que se llevó a cabo del atentado mafioso en 1992. En él murió el juez Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.

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Investigado por supuesta obstrucción a la justicia

Tal y como recogió en su escrito el fiscal Salvatore De Luca, a De Gennaro se le acusaba de un presunto delito de obstrucción a la justicia porque intentó impedir que un informante de la mafia proporcionara a la Fiscalía unas informaciones.

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Unas que podían ser útiles para reconstruir lo ocurrido en Via D'Amelio. Aparte de eso, también sospechan que ocultó pruebas, en concreto documentos y actas judiciales relacionadas con la gestión del testigo colaborador.

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Aunque el ministerio público había pedido su arresto domiciliario, una jueza de instrucción lo denegó ante la falta de indicios para tomar tal medida cautelar contra De Gennaro.

Su trayectoria policial se prolongó desde 1973 hasta 2007. Empezó formando parte del Cuerpo italiano y fue ascendiendo por sus méritos extraordinarios poco a poco. Uno de ellos fue liberar a rehenes retenidos en la embajada belga en Roma.

De Gennaro fue jefe de la policía italiana siete años

Fue nombrado jefe de la sección de narcóticos en la citada ciudad y eso lo llevó a tener contacto con el juez Giovanni Falcone, quien lideró el histórico proceso penal que permitió desarticular a la mafia siciliana.

Tras convertirse en subdirector de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) precisamente y luego director de este departamento en 1993, ascendió a subdirector de la policía italiana al año siguiente.

En su siguiente y última etapa ocupó la jefatura, desde el año 2000 al 2007, cuando dio por finalizada su carrera policial. Su reciente fallecimiento ha motivado ya los mensajes públicos de condolencias.

Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Italia ha expresado su "profundo pesar" y ha recordado que Gianni "ocupó numerosos y prestigiosos cargos institucionales, poniendo a disposición del país su experiencia y profesionalidad".

"En particular, destacamos su trabajo en 2008 como comisario delegado para superar la emergencia en el sector de la eliminación de residuos en la región de Campania, operando junto a las mujeres y hombres comprometidos en afrontar aquella compleja emergencia", ha añadido.