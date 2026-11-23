Un accidente de tráfico entre varios coches y un camión ha dejado una persona fallecida y cinco heridos en Santomera

Buscan al conductor que atropelló a un joven de 22 años y se dio a la fuga en Sevilla

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Una mujer de 44 años ha fallecido como consecuencia del choque de su vehículo contra un camión que ha saltado la mediana en el kilómetro 553 de la A-7, a su paso por el municipio de Santomera.

Además, como consecuencia del siniestro cinco varones han resultado heridos. Uno de ellos, un hombre de 32 años, ha sido trasladado al Hospital General Universitario Morales Meseguer, otros dos, de 37 y 43 años, han sido llevados al Hospital General Reina Sofía y los otros dos, heridos leves, han sido atendidos 'in situ', según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

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El 1-1-2 ha recibido varias llamadas a las 15:28 horas que daban aviso de este accidente ocurrido en la autovía A-7, en sentido Alicante, a la altura de una gasolinera Repsol, en el término municipal de Santomera. Según los datos, un camión que transportaba hortalizas y circulaba en sentido Murcia había saltado la mediana, invadiendo el sentido contrario y colisionando con varios turismos. Debido al impacto, el camión ha volcado y se ha incendiado.

Sobre el accidente

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de tráfico, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el tráfico de la A-7 está cortado en Santomera sentido Alicante y los desvíos se están realizando por la vía de servicio.

Desde la DGT han informado a través de redes sociales que la A-7 está cortada en Santomera, Murcia tras el accidente, que ha generado tráfico denso. El incidente se produjo concretamente en el kilómetro 533. En el mismo post publicado en redes sociales informaron de que se habían habilitado desvíos por la vía de servicio.