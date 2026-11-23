Manuel Pimentel Málaga, 23 NOV 2026 - 11:37h.

Daniel, que regresaba a casa tras la celebración, estudiaba cocina y compaginaba sus estudios con trabajos en la hostelería y la construcción

Los dos hombres que viajaban en el otro coche resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Clínico

Compartir







Daniel Sola acababa de cumplir 21 años. El sábado había ido a Málaga capital para celebrarlo con unos amigos, pero al regresar a casa, murió tras chocar su coche de frente con un vehículo VTC en el acceso a la MA-20 desde la avenida de Andalucía.

Un accidente brutal que ha dejado comocionados a los vecinos del municipio malagueño de Cómpeta, donde amigos y vecinos se han despedido de él con mensajes en los que lo recuerdan como un chico humilde, respetuoso y siempre sonriente.

Iba en dirección contraria

La colisión se produjo a las 5.45 de la madrugada de este pasado domingo,22 de noviembre a la altura de Cortijo Alto, según la información del servicio Emergencias de Andalucía 112.

Las primeras pesquisas apuntan a que el chico, que conducía un Hyundai i20 rojo, circulaba en sentido contrario cuando se produjo el impacto. Se desconoce cómo llegó a incorporarse a la vía en esa dirección.

PUEDE INTERESARTE Los Tedax inspeccionan la Comisaría de Palencia tras ser atacada con cócteles molotov: hallan una mochila con más artefactos

El primer aviso situó el accidente en la avenida Blas Infante, y hasta el acceso a la autovía se desplazaron patrullas de la Policía Local, sanitarios del 061 y bomberos de los parques de Teatinos y Central.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Atrapado en el coche

Cuando llegaron las dotaciones, los dos hombres que viajaban en el VTC, de 59 y 48 años, ya estaban fuera del coche y fueron evacuados hasta el Hospital Clínico Universitario de Málaga, uno con traumatismos y el otro con dolor lumbar, aunque sus heridas no revestían gravedad, según fuentes sanitarias.

Daniel corrió la peor suerte: seguía inconsciente y había quedado atrapado en el Hyundai. El golpe había deformado por completo el habitáculo y los bomberos tuvieron que proceder a su excarcelación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante más de media hora, los efectivos estuvieron trabajando a la vez desde dentro y desde fuera del coche para estabilizar al joven y abrir espacio alrededor de sus piernas. Pero cuando finalmente consiguieron sacarlo, el joven ya no presentaba signos de vida.

El pueblo y el instituto se despiden de Daniel

El Ayuntamiento de Cómpeta (Málaga) ha trasladado su pésame a la familia, los amigos y los allegados del joven. "Hoy todos en Cómpeta compartimos su dolor", ha publicado el Consistorio en sus redes sociales.

También han querido despedirlo el IES El Almijar, donde estudió antes de formarse en cocina. El instituto ha publicado una esquela con un lazo negro y sus iniciales, D.S.L. firmada por toda la comunidad educativa.

En las redes sociales, quienes lo conocían lo recuerdan como un chico sonriente y cómo era su trato con la gente. Un vecino afirmaba que era un chico humilde y que siempre hablaba con respeto, mientras que otra lamenta la pérdda de una persona tan joven: "Nos has dejado demasiado pronto": En varias despedidas hubo también un recuerdo para su madre, que falleció de cáncer hace unos años.