El joven ha fallecido en el hospital Virgen del Rocío este lunes

La Policía Local de Sevilla ha pedido ayuda para localizar al conductor del vehículo que atropelló al joven

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SevillaEl joven de 22 años atropellado en Sevilla ha fallecido en el hospital Virgen del Rocío este lunes. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cunado la víctima fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga en la avenida Cardenal Bueno Monreal, sobre las 3:48 horas de la madrugada.

El joven había sido trasladado en ambulancia al hospital Virgen del Rocío, donde se encontraba ingresado en estado crítico hasta que finalmente ha fallecido este lunes. Su cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia, según recoge el Diario de Sevilla.

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Buscan al autor del atropello

La Policía Local de Sevilla ha pedido ayuda para localizar al conductor del vehículo que atropelló al joven. El coche se dio a la fuga tras el siniestro y los agentes tratan ahora de identificar a su conductor.

La Policía de Sevilla, a través de sus redes sociales, ha difundido la descripción de un turismo que conducía el conductor, sospechoso de ser el responsable de un atropello ocurrido en la calle Cardenal Bueno Monreal, del barrio sevillano. El vehículo de color oscuro, sería "Volkswagen Golf, Seat Arosa o similar, que podría haber quedado con daños en el capó y en la luna delantera a consecuencia de su impacto con el joven.

Según la información facilitada por los agentes, el atropello se produjo a las 3:40 horas de la madrugada de viernes a sábado.

Un testigo presencial alertó del atropello al joven y de la fuga del conductor, que ni siquiera se detuvo ante lo ocurrido, según informaron fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía.