Iván Iglesias Loureda, un empresario de 25 años, es la víctima mortal del atropello de A Coruña

Los agentes de la Policía Local se ocuparon de recoger datos e información para poder investigar lo ocurrido

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A CoruñaA Coruña amanecía el pasado sábado 14 de noviembre completamente conmocionada tras conocerse la muerte de un joven de 25 años atropellado. La víctima de este atropello ingresaba en el Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) tras ser arrollada por un coche Audi A3.

El atropello tuvo lugar pasados unos minutos de las 2.00 horas en la Avenida del Puerto de A Coruña. Varias personas alertaron al 112 Galicia incidiendo en la gravedad del impacto y solicitando asistencia sanitaria.

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El atropello mortal

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061,que, poco después, confirmaron el traslado de la persona herida, señalando que se trataba de un joven de 25 años de edad.

Por su parte, los agentes de la Policía Local se ocuparon de recoger datos e información para poder investigar lo ocurrido. Según los testigos, el conductor se marchó del lugar de los hechos. Finalmente, el joven fallecía la gravedad de las sesiones que presentaba.

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Iván Iglesias Loureda, la víctima de este atropello mortal

Tan solo unos días más tarde, varios medios locales han podido conocer que la víctima de este fatídico accidente es Iván Iglesias Loureda, un joven carballés de la parroquia de Xoane.

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Según recogen medios locales gallegos como 'La Voz de Galicia', la víctima del atropello mortal era un joven de 25 años que era muy conocido en la zona por los locales que regentaba.

"Perteneciente a una familia humilde y trabajadora de Carballo, siempre luchó por ser emprendedor", recoge el medio de comunicación anteriormente citado. A sus 25 años, Iván Iglesias Loureda había montado dos locales de ocio en la localidad gallega.

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"Junto a su hermano Marcos y otros familiares convirtió hace años el Palace Shisha de la calle de Estrella en un referente generacional en la capital de Bergantiños, hasta el punto de que abrió un establecimiento hermano en plena calle Riazor de A Coruña", detallan desde 'Diario de Begantiños'.

Aquella noche del 14 de noviembre, el joven empresario fallecía a consecuencia de este atropello. Precisamente, su familia ha querido rendir homenaje a Iván Iglesias Loureda en la esquela en la que han comunicado su muerte: "Falleció el día 14 de noviembre, a los 25 años de edad, confortado con los AA.EE. D.E.P. Sus padres, José Iglesias y María del Mar Loureda. Hermano, Marcos. Hermana política, Patricia. Sobrino, Liam. Abuelos, tíos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma".

Tan solo un día después de confirmarse su muerte, la familia despidió a este empresario gallego en una misa en la capilla del tanatorio.