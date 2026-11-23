Su cuerpo ha sido trasladado en helicóptero a la ciudad de Lukla para realizar los trámites legales pertinentes

El alpinista ha muerto un día después de haber alcanzado la cima de la montaña

Compartir







Un alpinista de 66 años ha sido hallado sin vida en el interior de su tienda de campaña en un campamento en el pico Mera, en el este de Nepal, un día después de haber alcanzado la cima de la montaña y cuando se encontraba en pleno descenso, según ha informado este lunes la Policía nepalí.

El hombre ha sido identificado como Richard Carlos Sidmore, que habría alcanzado la cumbre --a 6.476 metros de altura-- el sábado sobre las 10.00 horas (hora local) y que pasó la noche en un campamento de la región del Everest situado a unos 5.800 metros a medida que descendía hacia el asentamiento de alta montaña de Khare, un conocido punto base.

No se ha determinado la causa de su muerte

Su cuerpo ha sido trasladado en helicóptero a la ciudad de Lukla para realizar los trámites legales pertinentes y, posteriormente, llevado al Hospital Universitario Tribhuvan, en Katmandú, la capital de Nepal, donde se le practicará la autopsia, según informaciones del diario 'The Himalayan Times'.

De momento, la Policía ha aclarado que aún no se ha determinado la causa del fallecimiento y ha destacado la importancia de esperar al análisis forense para esclarecer las causas de su fallecimiento.