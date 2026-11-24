Redacción Andalucía Jaén, 24 NOV 2026 - 14:33h.

La Guardia Civil investiga si el vídeo corresponde al del atraco a una gasolinera en la A-4 en el que tres hombres amenazaron a un empleado y se llevaron más de 14.000 euros

En las imágenes captadas por los viajeros se observa a los atracadores huyendo del lugar a toda velocidad en un vehículo que pudieron grabar

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Los pasajeros de un autobús que se había parado a repostar en una estación de servicio de Guarromán, en la provincia de Jaén, grabaron a unos atracadores que acababan de perpetrar un asalto .

En el vídeo, difundido a través de las redes sociales, se puede ver a un grupo de tres encapuchados en una gasolinera de la A-4 que conecta Madrid con Andalucía.

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En las imagenes se observa a los individuos forcejeando en el interior del establecimiento, saliendo con palos y metiendo el botín en el maletero de un vehículo. Seguidamente, se montan a bordo del coche y huyen del lugar de los hechos, ante las cámaras de los móviles de los viajeros que se encontraban en el interior del bus. Algunos de ellos, pedían que se grabara o fotografiara la matrícula del coche que usaron los atracadores.

Con palos y un hacha

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, analiza las imágenes para comprobar si corresponden al atraco producido en la estación de servicio del complejo JaimaPark. Fuentes de la benéerita confirman que el atraco ocurrió la semana pasada, aunque no han precisado el día.

En dicho suceso, que podría correspodnerse al del vídeo, tres encapuchados llegaron a la gasolinera en torno a las tres de la madrugada armados con un hacha, un cuchillo y una palanca conocida como pata de cabra.

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Tras amenazar al trabajador, se llevaron la caja con la recaudación de la venta de combustible, algo más de 14.000 euros. En la grabación se distinguen precisamente un hacha y un cuchillo, pero la Guardia Civil aún no ha confirmado cuándo se grabó dicho vídeo y por el momento, no se han practicado detenciones.