Carlos Plá Valencia, 19 NOV 2026 - 16:37h.

Furia, la yegua de ocho años sustraída de una finca, pudo volver "sana y salva con su dueño", mientras que al jinete se le acabó la aventura por las calles de Elche

La policía encuentra a un individuo escondido en un canapé tras hacer caer a un hombre desde un segundo piso en Paterna

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La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de robar una yegua de una finca de la localidad de Altabix que utilizó para cabalgar por las calles de la ciudad durante la madrugada.

En las imágenes compartidas por la policía ilicitana en sus redes sociales, se puede ver a un hombre a caballo trotando por una rotonda entre los pocos coches que circulaban por la vía a las 3 de la madrugada. Un vídeo con el lema: "Un vaquero suelta por Elche".

Todo sucedió cuando agentes de la policía localizaron al individuo cabalgando por el municipio sobre el animal, supuestamente sustraído. Tras comprobar que las puertas de la finca y del establo en el que se encontraba el animal habían sido forzadas, los policías lo identificaron y arrestaron.

La yegua, de ocho años y de nombre Furia, regresó con su propietario sana y salva. "Alguien decidió protagonizar su propio 'western'", han señalado desde la Policía Local de Elche sobre el caso, y ha indicado que hubo "final feliz para la yegua", mientras que para "el jinete", en referencia al arrestado, "se acabó la película".