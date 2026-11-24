Muere un trabajador y otro está grave al ser arrollados cuando colocaban luces navideñas por un conductor drogado en Santander

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', las dos víctimas de este accidente eran hermanos

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SantanderTragedia en Santander. Un joven de 25 años, trabajador de la empresa Chispas encargada de instalar la iluminación navideña de Santander, ha fallecido esta medianoche y otro, de 22, se encuentra herido muy grave tras ser arrollados por un vehículo a la fuga.

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', las dos víctimas de este accidente eran hermanos. Por su parte, el conductor, de 43 años, es "un viejo conocido" de la Policía Local que ha dado positivo en alcohol y drogas.

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El coche ha chocado contra el camión en el que los hermanos estaban trabajando

Tras producirse el atropello, el conductor del vehículo ha sido detenido y entre este martes o miércoles pasará a disposición judicial, según han informado fuentes del Cuerpo.

El trágico suceso ha tenido lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas cuando el coche a la fuga ha chocado contra el camión en el que estaban trabajando.

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El coche conducía sin luces

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado, el hermano de la víctima mortal, fue arrollado y acabó debajo del camión.

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Según el relato de la Policía, en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces.

Por ello, le dieron el alto y comenzó una persecución por la zona, que continúo por López Vélez y el intercambiador de Valdecilla hasta el túnel de la calle Burgos, donde se encontraban los afectados.