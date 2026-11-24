La madre de Taylor se despertó a mitad de la noche y se encontró a la mujer apuñalando a su hijo junto a su nieto de tres años

La agresora huyó del lugar y fue encontrada por las autoridades entrando a la fuerza en otra vivienda con un cuchillo

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Una mujer supuestamente ha apuñalado mortalmente a su exnovio delante de su hijo de tres años. Según informa 'People', la oficina del Sheriff del Condado de Clatsop (CCSO) recibió la voz de alarma a las 02:10 horas de la madrugada en la zona de Knappa en el estado de Oregon, Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre.

La víctima se llamaba Taylor Brandon Tanski y tenía 32 años. El hombre se alojó esa noche en la casa de su progenitora con su hijo de tres años. Su madre estaba durmiendo cuando de repente se despertó por los ruidos y pensó que el niño estaba teniendo una pesadilla. Pero cuando entró en la habitación vio a la ex de Tanski, Naomi Holinbeck, de 32 años, apuñalarle delante de su hijo.

La expareja huyó e intentó entrar en otra casa con el cuchillo

La madre, según su declaración, intentó -con la ayuda de su compañera de piso- detener a Holinbeck, pero ambos resultaron heridos en el proceso. Tanski acabó falleciendo en la casa debido a la gravedad de las heridas.

Después, la agresora huyó del lugar y fue encontrada por las autoridades entrando a la fuerza en otra vivienda con un cuchillo. Los propietarios llamaron al 911 y alertaron sobre la situación. Según la declaración jurada, uno de ellos también informó que el hijo de tres años de Tanski seguía en el lugar del ataque y necesitaba protección.

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La mujer acabó en la cárcel del condado de Clatsop por dos cargos de asesinato en segundo grado, robo con fuerza en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado y agresión en cuarto grado presenciados por un menor, según informó la policía en su comunicado.

El pequeño se encuentra bien y está con su tía

Se le denegó la fianza el 19 de noviembre y está prevista su comparecencia ante el tribunal el 25 de noviembre. La hermana de Tanski, Amber Cordeno, afirmó al medio 'Koin', que su hijo está "a salvo". "Es un chico absolutamente adorable, súper inteligente, súper listo, súper cariñoso, un poco Taylor", añadió.

Cordero creó un GoFundMe para ayudar con los gastos para reparar la casa de su madre, el funeral de Tanski y los gastos de su hijo de tres años.