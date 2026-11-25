La Guardia Civil, que investiga el crimen machista, ha desplegado un operativo para dar con el paradero del novio de la víctima

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Una mujer ha sido asesinada este jueves en Bullas, presuntamente por su novio, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de la localidad murciana. El hombre, al que se busca, habría huido tras la agresión a la víctima, de 32 años y con dos hijos.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.46 horas, alertando de una mujer gravemente herida, aunque a su llegada los sanitarios tan solo pudieron certificar su muerte, según ha informado La Opinión de Murcia.

La Guardia Civil ha desplegado un operativo para encontrar al novio de la víctima, que se encuentra fugado. El suceso que se investiga por precisamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se investiga como un crimen de violencia de género.

El sospechoso está identificado, pero aún no ha sido detenido, según fuentes de la Benemérita al medio local, según el periódico local.

La víctima tenía dos hijos, de 5 y 10 años, que se encontraban en el colegio en el momento en que ha ocurrido el crimen. La alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz ha asegurado que se les dará atención psicológica desde el Ayuntamiento.