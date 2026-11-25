Dos de los tres son menores y fueron desahuciados porque no podían seguir pagando la hipoteca: desde entonces llevan casi un año esperando una vivienda social en Madrid

Cinco mujeres son asesinadas cada hora por su pareja o expareja en el mundo

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MadridLos hijos de Miguela, una mujer que fue asesinada por su novio el pasado 24 de septiembre de 2023 en el distrito madrileño de Villaverde, llevan desde entonces viviendo un infierno interminable que se extiende ya durante más de tres años y que les ha llevado incluso a sufrir un desahucio después del terrible asesinato machista.

Tras el crimen, después de que su asesino le asestase hasta 45 puñaladas, los tres quedaron huérfanos, víctimas de la violencia machista. De 9 y 10 años, con la mayor de ahora 23, en este tiempo no han dejado de afrontar dificultades, hasta el punto de terminar desahuciados de la casa de Miguela porque no podían seguir pagando la hipoteca. Por eso, ahora permanecen a la espera de que alguien en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento les ayude con una vivienda social que han solicitado, pero siguen esperando.

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La hija mayor de Miguela denuncia una situación de "completa injusticia" y "abandono"

Tras casi un año sin que les ofrezcan una alternativa habitacional, pese a que son víctimas de violencia machista y tienen preferencia, después de 11 meses siguen a la espera, en la misma situación en la que les dejó un desahució que tampoco frenó nadie.

Relatando el desamparo que han sufrido, también antes, durante y después del desahucio, la mayor de las hijas de Miguela ha denunciado en declaraciones a Cadena SER el "abandono" que han sentido, expresando su incredulidad ante "una completa injusticia"

"No entiendo, de verdad, cómo un juez viendo el caso y sabiendo que hay dos menores sin tutela, huérfanos y víctimas de violencia de género, además de una señora de 65 años, nos desahucie sin preguntarnos siquiera si teníamos otro sitio digno donde alojarnos”, ha lamentado en declaraciones a la SER.

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El asesino de Miguela, condenado a 23 años de cárcel, va a recurrir la sentencia

Según expresa el citado medio, desde el desalojo viven con una tía en su casa, mientras la Fundación de Vecinos y la Fundación Mujeres les están ayudando para que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento les den una alternativa habitacional. También con toda la burocracia para la tutela definitiva, y todo mientras la pesadilla continúa.

El asesino ha sido condenado a 23 años de cárcel por los delitos de maltrato y asesinato, concurriendo la agravante por razón de género, pero va a recurrir la sentencia, provocando que la abuela y los tres nietos, --los hijos de Miguela--, vuelvan a revivir todo el drama.

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Como ha expresado la mayor, el autor del crimen machista no dejaba de acosarles y llegaba a amenazar a Miguela con hacerles daños a ellos, a sus hijos. De hecho, su hija llegó a acudir a comisaría para denunciar, pero cuenta en Cadena SER que allí un policía le dijo que tenía que ser su progenitora la que lo hiciese. "Yo me quedé flipando y fui a casa llorando. Le pedí a mi madre que fuera a comisaría conmigo y me dijo que tenía miedo”, ha contado.