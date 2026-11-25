La Guardia Civil ha detenido a un hombre que está acusado del asesinato de Gloria Vallejo, la mujer hallada semienterrada en una playa de Chiclana, Cádiz

La mujer hallada muerta y semienterrada en una playa de Cádiz tenía signos de violencia

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La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años cuyo cadáver fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana.

Según ha informado el Instituto Armado, las investigaciones practicadas desde que se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz, orientaron las pesquisas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial hacia su pareja actual una vez confirmada su identidad.

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La víctima constaba en el sistema VioGén

El cadáver de Gloria Vallejo fue encontrado semienterrado y con signos de violencia. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él. De confirmarse sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año.

Este miércoles, agentes de la Sección de Homicidios de la Comandancia de Cádiz se desplazaron hasta Chiclana para detener al hombre y registrar su vivienda, en un caso que se investiga como violencia de género y que, de confirmarse, sería la víctima 48 en lo que va de año.

El cadáver, semienterrado en la playa de Lavaculos

Tanto el detenido como las diligencias instruidas pasarán a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana, órgano judicial que ha decretado el secreto de las actuaciones.

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El cadáver de la mujer fue hallado semienterrado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, por un hombre que paseaba por la playa el pasado 18 de octubre, aunque presentaba signos de llevar varios días en el lugar.

Ayuda a las víctimas de violencia de género

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

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En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.

Estos recursos pueden ser utilizados tanto por las víctimas como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.