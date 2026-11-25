Claudia Barraso 25 NOV 2026 - 20:36h.

Guillermó intentó ayudar a su hijo que se había resbalado en la montaña y acabó cayendo por el barranco

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Guillermo Alejandro Batres, de 44 años, era entrenador de ultrarunning certificado por la United Endurance Sports Coaching Academy (UESCA) que le hizo poder cumplir su sueño de dedicarse a lo que amaba, el deporte. Sin embargo, el pasado 22 de noviembre falleció haciendo una excursión con su familia en California, en un trágico accidente cuando cayó por un barranco mientras intentaba ayudar a su hijo que se había resbalado.

Guillermo salió con su mujer Ruth y su hijo de 14 años, Sebastián a hacer una ruta para llegar hasta la cima del monte Baden-Powell, en las montañas de San Gabriel, en California, a unos 2.860 metros de altitud. Según confirma el medio ‘Hola!’, la mujer del fallecido no habría seguido con ellos la ruta al no encontrase bien y solo siguieron la víctima y su hijo.

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Ruth, fue quien confirmó a medios como ‘Los Ángeles Times’, que Batres había grabado el momento exacto en el que se produjo el accidente. Estaban el padre y su hijo caminando por la montaña nevada cuando se escucha al corredor advertir a su hijo que tuviese cuidado, justo antes de que se cortase el vídeo, pero el sufrió un accidente y cayó por un barranco.

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Así ocurrió el accidente

El adolescente perdió el equilibrio y se quedó agarrado a un árbol hasta que su padre decidió darse la vuelta para ayudarle, pero resbaló con una placa de hielo y acabó precipitándose por la pendiente. Los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar en helicóptero y fue así como encontraron el cuerpo sin vida del excursionista, mientras que otros dos hombres que estaban haciendo una ruta por el lugar, ayudaron al joven a mantenerse a salvo.

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El entrenador no era un simple aficionado al running, singo que se dedicaba profesionalmente a ello e incluso había conseguido el certificado de entrenador de ultrarunning de la UESCA, una institución especializada en la formación de deportes de resistencia. Por tanto, el fallecido era preparador de atletas que se enfrentasen a pruebas de ultradistancia, es decir, competiciones que doblan la distancia de una maratón.