Carlos Plá Valencia, 25 NOV 2026 - 13:12h.

El menor había acudido a una concentración de usuarios de estos vehículos donde se fomenta el incumplimiento permanente de las normas y que ponen en riesgo a las personas

Muere el conductor de un patinete eléctrico tras ser atropellado por un camión de basuras en Almería

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Un menor de 14 años se debate entre la vida y la muerte debido a las graves lesiones que sufrió al golpearse contra un bordillo después de perder el control de su patinete eléctrico con el que circulaba sin casco a más de 50 kilómetros por hora en el carril bici de la Avenida Baleares de Valencia. El niño había acudido a una concentración de usuarios de estos vehículos de movilidad personal en el barrio del Marítim. "Esto es consecuencias de las quedadas fomentadas por mal llamados influencers y algunas tiendas en las que se fomentan el incumplimiento permanente de las normas y que ponen en riesgo a las personas", denuncian desde la Policía Local de Valencia.

En un vídeo subido a sus redes sociales, el cuerpo policial muestra una grabación en la que uno de esos falsos influencers afirma que "tenemos un problemón. La policía no para de toquetear vuestro patinete para quitarle los límites y multaros".

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Este domingo, los agentes actuaron en una de esas quedadas donde inmovilizaron varios vehículos que habían sido modificados e incumplían la normativa. "En este operativo intervinimos una bici eléctrica modificada que podía alcanzar hasta 146 kilómetros por hora", explican.

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Desde la Policía Local de Valencia explican que "no pretendemos acabar con ratos de ocio de la gente joven que va con sus vehículos de movilidad personal o bicicletas. Lo que pretendemos es acabar con estas quedadas que ponen en riesgo a los mismos jóvenes y al resto de personas".

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Patinetes trucados a 138 kilómetros por hora

Hace dos semanas, el nuevo Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas de la Policía Local de Valencia, encargada de ordenar, proteger y mejorar la convivencia entre viandantes, vehículos a motor tradicionales, bicicletas y vehículos de movilidad personal, se incautó en un control de dos patinetes eléctricos modificados que podían alcanzar una velocidad de 138 kilómetros por hora.

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La normativa señala que los patinetes pueden circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en la ciudad, sin embargo, estas limitaciones pueden ser fácilmente desactivas con una simple aplicación en el móvil, que los usuarios pueden activar o desactivar con solo tocar un botón". Una práctica que, recuerdan desde la policía, es ilegal.