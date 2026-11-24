El acusado del atropello mortal de un operario que colocaba las luces de Navidad en Santander ha ingresado en prisión provisional

El atropello mortal en Santander: un joven operario que colocaba las luces de Navidad murió y su hermano resultó herido grave

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Celestino C. G., de 43 años, ha ingresado en prisión provisional y sin fianza después de arrollar mortalmente a un trabajador que instalaba las luces de Navidad en Santander y dejar herido muy grave a su hermano. El conductor circulaba sin permiso de conducir y bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando impactó contra el camión en el que trabajaban los dos operarios, tras emprender la huida de una patrulla de la Policía Local.

Los agentes definen a Celestino como un "fuguista profesional" y un viejo conocido de las autoridades locales, según informan fuentes como 'El Diario Montañés'. Su historial al volante incluye varios episodios de conducción irregular y un atropello a un policía durante un control de seguridad en 2013.

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Un historial de infracciones al volante y cinco suspensiones del carné

Al detenido le constan al menos cinco suspensiones penales del permiso de conducir por incumplir reiteradamente las normas de tráfico. La madrugada del accidente volvió a ponerse al volante sin tener el carné en vigor y sin el seguro obligatorio del vehículo. Además, tenía el permiso suspendido provisionalmente por una resolución judicial.

En 2013 arrolló a un agente de policía en la calle José María de Cossío durante un control de seguridad en el que el profesional resultó herido. En el siniestro de este martes, las pruebas practicadas a Celestino dieron positivo en cocaína y cannabis, además de detectar alcohol en su organismo. Arrojó tasas de 0,41 y 0,38 miligramos por litro de aire espirado en las dos mediciones.

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Dos hermanos trabajadores de la empresa encargada del alumbrado navideño

Las víctimas del atropello eran dos hermanos de 25 y 22 años que trabajaban para Chispas, la empresa encargada de instalar la iluminación navideña de Santander. Ambos residían en Cantabria, aunque eran naturales de La Roda, un municipio de la provincia de Albacete. Se encontraban trabajando de madrugada en la calle Jesús de Monasterio cuando el coche que conducía el detenido chocó contra el camión.

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El operario de 25 años estaba dentro de la caja del vehículo colocando las luces y salió despedido por el impacto. Falleció en el lugar. Su hermano, de 22 años, quedó debajo del camión y sufrió heridas muy graves. Fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde permanece ingresado en la UCI. El centro hospitalario habilitó una sala para acoger a los familiares desplazados hasta Santander.

La persecución policial terminó con el coche empotrado contra el camión

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes 24 de noviembre, alrededor de las 00:30 horas, cuando una patrulla de la Policía Local detectó un vehículo que circulaba sin luces por la calle Castilla, en Santander. Los agentes dieron el alto al conductor, pero este aceleró y emprendió la huida hacia el centro de la ciudad. Recorrió varias vías, entre ellas Segundo López Vélez, pasó por el intercambiador de Valdecilla y atravesó el túnel de la calle Burgos. A la salida, en la calle Jesús de Monasterio, chocó violentamente contra el camión en el que trabajaban los dos hermanos, que estaban colocando el alumbrado navideño.

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Tras el impacto, Celestino salió del vehículo y huyó a pie, aunque los agentes consiguieron detenerlo a la altura de las estaciones. La mujer que viajaba como copiloto también dio positivo en drogas y declaró a los policías que le había pedido que parase durante la persecución. El detenido fue puesto a disposición judicial este martes 24 de noviembre, al mediodía. El titular de la Plaza de Instrucción número 2 de Santander decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Está investigado por cinco delitos, entre ellos homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas, conducción sin permiso y abandono del lugar del accidente.