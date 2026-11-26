Salió desde Algeciras cargado con 7.000 toneladas de gasoil

Detectan pequeñas manchas de combustible en la zona del barco hundido entre Ibiza y Valencia: "Son perfectamente normales en un incidente de estas características"

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Alerta máxima en el Mediterráneo por el buque que se encuentra semi-hundido desde esta madrugada. El barco había salido desde Algeciras con destino Barcelona cargado con 7.000 toneladas de gasoil. Actualmente, la máxima preocupación es que se produzca una fuga del combustible en el agua.

A mitad de la travesía, en torno a las 21:30 horas del miércoles, el buque dio el primer aviso de alerta. En ese momento se encontraba a unas 30 millas del norte de Ibiza y a unas 57 millas de Valencia. Una hora y media antes de comenzar a hundirse, el 'Med Emre' emitió una señal de socorro al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia.

En este primer aviso de socorro, se alertó de una vía de agua, una entrada incontrolada de agua hacia el interior del barco con el riesgo de que este pierda estabilidad y flotabilidad. Además, informaron que de que el barco tenía un ángulo de escora de 90 grados, una inclinación que fue letal para su estabilidad y contribuyó a su hundimiento.

En torno a las 23:00 horas, el buque en el que viajaban 17 personas de la tripulación, finalmente se hundió dejando un marinero fallecido y dos tripulantes con síntomas leves de hipotermia que fueron trasladados al Hospital Can Misses de la isla de Eivissa.

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Activado el plan anticontaminación

Semi-hundido, boca abajo y a unas 20 millas de Ibiza, lo que más preocupa es el combustible que el barco lleva a bordo. Para prevenir mayores desastres en una zona especialmente relevante por su biodiversidad marina, se ha activado el plan anticontaminación.

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Emergencias ha informado de que se han detectado las primeras irisaciones en la superficies del mar, es decir, posibles indicios de aceites o hidrocarburos. Sin embargo, por el momento no se ha detectado ningún vertido de combustible de los tanques. En caso de producirse una fuga, esta podría provocar una catástrofe medioambiental en una zona protegida por la Red Natura 2000 afectando a kilómetros de praderas de posidonia y a la fauna marina.

Ante el posible peligro, el Gobierno ha activado el Plan Marítimo Nacional en el nivel 2 y el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. Salvamento marítimo continúa haciendo un seguimiento del suceso por mar y aire y el Govern Balear también ha activado su plan territorial en nivel 0 utilizando simuladores ante un posible vertido.