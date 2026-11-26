El buque que se ha hundido a 25 millas de Ibiza fue construido en Turquía en el año 2019 para transportar este tipo de mercancías

Muere un marinero y otros tres permanecen hospitalizados tras el hundimiento de un barco cargado de petróleo al norte de Ibiza

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El 'Med Emre', el buque hundido en la madrugada de este jueves a 25 millas al noroeste de Ibiza, tiene 120 metros de eslora y 17 de manga y fue construido en el año 2019. El barco opera con bandera de Malta para transporte de productos químicos y cubría el trayecto de Algeciras a Barcelona con 7.000 toneladas de gasóleo.

Se trata de un buque de transporte de productos químicos que navegaba cargado de gasóleo. Se calcula que podría transportar siete mil toneladas métricas de este combustible (aproximadamente 1,2 millones de litros).

Compartimentos estancos para no liberar la carga

Afortunadamente, fue diseñado con compartimentos estancos para evitar que se libere la carga al mar en el caso de que se produjera un hundimiento, como así ha sido. En torno a las 21:30 horas de la noche de ayer, el barco emitió una señal de emergencia y acabó escorándose y dándose la vuelta, con "la quilla al sol", como suele decirse.

Cabe recordar que en el hundimiento un hombre ha fallecido y que la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el plan nacional de contingencias por contaminación marítima en su nivel dos mientras que la Dirección General de Emergencias e Interior del Gobierno balear ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Baleares en el nivel, el Plan Platerbal.

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El suceso se produjo de madrugada, aproximadamente a 25 millas al noreste de Ibiza. Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el buque hundido navegaba con destino a Barcelona, procedente de Algeciras.